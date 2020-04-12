Петербургский комздрав заверил: пока количества аппаратов ИВЛ достаточно. Беглов предусмотрительно попросил у Путина еще

По словам чиновника, в данный момент в Северной столице подготовлено 3865 больничных коек для больных COVID-2019. Из них почти 1800 имеют кислородную подводку. При этом почти тысяча коек остаются свободными.

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — говорится в заявлении Дмитрия Лисовца, которое цитирует петербургский оперативный штаб 12 апреля.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга на совещании с Владимиром Путиным рассказал, что в городе 1784 аппарата искусственной вентиляции легких, а не хватает 1618. Смольный за счет собственных ресурсов найдет 500 ИВЛ. Александр Беглов также заверил, что у Петербурга имеется запас лекарств на две недели, однако попросил помощи у правительства. Кроме того, губернатор в эфире телеканала «Россия 24» накануне рапортовал, что «резерв больничных коек для больных коронавирусом был увеличен почти в 8 раз».



Напомним, что сейчас в Петербурге уже 557 случаев коронавируса.

