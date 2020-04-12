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12.04.2020 13:42
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Петербургский комздрав заверил: пока количества аппаратов ИВЛ достаточно. Беглов предусмотрительно попросил у Путина еще

В Петербурге нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил глава городского комитета по здравоохранению.

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — говорится в заявлении Дмитрия Лисовца, которое цитирует петербургский оперативный штаб 12 апреля.

По словам чиновника, в данный момент в Северной столице подготовлено 3865 больничных коек для больных COVID-2019. Из них почти 1800 имеют кислородную подводку. При этом почти тысяча коек остаются свободными.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга на совещании с Владимиром Путиным рассказал, что в городе 1784 аппарата искусственной вентиляции легких, а не хватает 1618. Смольный за счет собственных ресурсов найдет 500 ИВЛ. Александр Беглов также заверил, что у Петербурга имеется запас лекарств на две недели, однако попросил помощи у правительства. Кроме того, губернатор в эфире телеканала «Россия 24» накануне рапортовал, что «резерв больничных коек для больных коронавирусом был увеличен почти в 8 раз».

Напомним, что сейчас в Петербурге уже 557 случаев коронавируса.

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Комментарии (6)

Sharkovi
Есть такой диагноз «подозрение на короновирус» и пневмония, а таких госпитализировано в несколько раз больше (судя по первоначальным отчетам о госпитализации), чем с диагнозом Covid-19.
В Москве уже признали, что надо смотреть не на результаты текущих тестов (которые, похоже, дают нестабильные результаты), а по результатам компьютерной томографии - видимо поэтому в столице и пошёл всплеск (который по логике и в Питере должен быть). Поэтому Беглов правильно делает, что просит ещё ИВЛ и делает это сейчас, а не завтра. Собрать нормально статистику и построить модель, похоже, без новой версии тестов на вирус и антитела, а также массового реального тестирования - проблематично.
260869991
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krasnonosov
Заявления региональных властей в выстроенной путиным вертикали не стоят и ломанного гроша, т.к. с вероятностью 99.99% являются откровенной ложью и рассчитаны лишь на успокоение московского начальника и сохранения своего места.
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