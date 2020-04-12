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12.04.2020 10:50
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Из всех доступных зрелищ — природные. Над Эрмитажем засняли гало

Словно учитывая запрет на зрелища в период ограничений, природа радует петербуржцев своими «представлениями». Рано утром 12 апреля читатель «Фонтанки» наблюдал оптическое явление гало, более характерное для зимы.

Снимки горожанин сделал возле Зимнего дворца. И отправил кадр в редакцию, чтобы поделиться с другими.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (3)

260570541
прикольно
guga
ЗДОРОВО!!!!
260693961
Спасибо!
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