«В аквариуме поменяли воду». Как петербургский бизнес проходит коронавирусную трансформацию

Даже если Россия выйдет из режима изоляции к лету, половина ресторанов не переживет локдаун, образование уйдет в онлайн, турбизнес переориентируется на внутренний рынок... Или все займутся доставкой продуктов.

Фото: Влад Некрасов/«Коммерсантъ»

После объявленного президентом нерабочего месяца мироощущение представителей пострадавших отраслей постоянно коллапсирует между ожиданием апокалипсиса и непробиваемым оптимизмом. Не ощутив поддержки государства, бизнес теперь стоит перед выбором: умереть или трансформироваться. Как устроена коронавирусная экономика и что будет в «дивном новом мире» после нее, предприниматели Северной столицы обсудили в ходе онлайн-конференции BestBreakfast «Бизнес в эпоху глобальной трансформации, или Вперед в прошлое?».



Рассматривать кризис, спровоцированный эпидемией, как «время возможностей» призвал участников дискуссии психолог Иван Колпаков. Он напомнил собравшимся о примере А. С. Пушкина, для которого холерный карантин обернулся «Болдинской осенью». По его словам, вирус должен стать «спусковым крючком» для трансформации, позволит увидеть пользу в новых технологиях, к примеру в удаленном управлении персоналом. «После кризиса изменения будут неизбежны, кто пропустит, тому придется непросто в плане конкуренции», — резюмировал он. Но трансформироваться придется в условиях схлопывания экономики и, возможно, политической нестабильности, считает Александр Ольховский, генеральный директор АО «ВТБ Девелопмент» и вице-президент «Банк ВТБ». «Российский ВВП потеряет не менее 5%, население существенно обеднеет, потребление во всех сегментах будет снижаться», — прокомментировал он. Но самый большой фактор неопределенности — это политика. «Мир оказался слабым, из ничего создана экономическая проблема. Это может быть использовано как инструмент влияния», — подчеркнул он.

Представители бизнеса рассуждают об «обнулении» и сравнивают нынешнюю ситуацию с распадом СССР. «Весело катимся в 90-е годы», — говорит Алексей Ковалев, президент холдинга «Алекс Фитнес». Если запрет на работу продлится месяц, отдельные представители отрасли смогут выжить. «Если до середины лета — всем привет», — сказал он. С эпохой перестройки сравнил нынешний кризис и директор по развитию Melon Fashion Group (Zarina, be free, Love Republic, Sela) Игорь Мальтинский. Тогда фабрика «Первомайская заря», из которой вырос бизнес МФГ, смогла адаптироваться под новые условия, напомнил он, но в посткоронавирусном будущем этот рецепт уже не сработает. Пока для участников рынка очевидно: до конца каникул доживут не все. «Мы наблюдаем абсолютную смерть микробизнеса, для которого мы открывали лофт. Если у крупного бизнеса нет запаса жира, у этих вообще ничего нет», — рассказал Александр Басалыгин, владелец BS Group. Туристический бизнес, по которому коронавирус ударил раньше всех, пока затрудняется строить прогнозы, но уже вступил на путь трансформации.

«Вопрос, закрываться или нет, не стоит. Не для того 16 лет я строила компанию, мы не дадим себя убить. Перестраивать — да», — говорит Виктория Печенкина, генеральный директор JSP travel. Вместо туров в Африку и на Мальдивы компания сейчас готовит туры по России для состоятельной аудитории. «Многие слышали об Алтае, Сахалине и Камчатке, там есть много уникальных мест — закрытые угодья, маленькие бутиковые отели», — пояснила она. Сервис «Слетать.ру» был вынужден расстаться с большей частью персонала и сейчас отбивается от банков и клиентов. «Каждый день говорят «Верните деньги», — я б рад вернуть, но все деньги зависли у операторов. Банк говорит «где ваши обороты?», но оборотов нет, все встало», — комментирует директор компании Евгений Данилович. Предприниматель решил перейти в совсем иную нишу и запускает сервис доставки еды. «Мы хотим составить конкуренцию iGooods, купили софт, начинаем раскатывать», — рассказал он. Рестораторы еще надеются, что мир вернется на круги своя, но признают: до этого доживут не все. Даже если коронавирусные каникулы закончатся в мае, больше половины заведений не откроются, считает Игорь Пращенко, управляющий партнер ресторанного холдинга White Group. «Много гастроэнтузиастов, которые на последние деньги их открывали. Чтобы запускаться заново, надо доинвестировать в фонд оплаты труда, проавансировать товарный запас и тому подобное», — пояснил он.

По мнению ресторатора, в лучшем случае спрос восстановится не раньше чем через год: летом туристов все еще не будет, а россияне из других регионов, скорее, предпочтут Сочи и Крым, нежели Северную столицу. Выживут сильнейшие. «Рынок должен чистить себя, кто-то отомрет, кто-то начнет заново», — подчеркивает ресторатор. «Ситуация называется «помоги себе сам». Одна надежда на Арама Михайловича [Мнацаканова, основателя ресторанной группы Probka Family], что продаст «Порш» и можно будет взять у него взаймы», — шутит президент холдинга «Евразия» Алексей Фурсов. По его словам, рынок труда тоже не будет прежним. Повара будут рады получать зарплаты как в начале 2000-х, «и люди будут радоваться, что у них есть работа за эти деньги», — подчеркнул он. А доставка — не та модель, которая поможет общепиту выжить. «Это профанация. Не знаю ни одного ресторатора, кроме «Додо», которые могут нормально работать с доставкой», — считает Фурсов. Его коллеги тоже не теряют надежды вернуться к привычному формату.

«Никакой новой формы не будет: вот стол, вот сыр, вот вино. Никакой альтернативы нет, люди хотят живого общения», — считает Арам Мнацаканов. Правда, у тех, кто захочет туда пойти, не будет денег. У тех, кто захочет перезапустить бизнес, — вероятно, тоже. «Если не поможет государство, большинство пойдет ко дну», — добавил предприниматель. В качестве примера партнерских отношений властей и бизнеса Мнацаканов привел Германию, где его семья развивает ресторанный проект. «Получи субсидию на всех сотрудников в размере 70% заработной платы. Государство собрало в пятницу заявки, в понедельник перевело деньги. Подход: разбираться, кто обманул, кто нет, будем потом», — рассказал он. Наиболее ярким трендом посткоронавирусного мира, по мнению экспертов, будет всеобщий переход на удалёнку и бум дистанционных услуг. Но представители сферы спорта и развлечений пока не научились встраиваться в новую экономику, хотя и предпринимают усилия. Так, оператор города профессий «КидБург» запустил услуги онлайн-няни, академию soft-skills, но пока совладелица проекта Екатерина Андреевская считает это «баловством». «Пытаемся держаться на плаву, перспективы туманные», — сказала она. Сеть фитнес-центров «Алекс Фитнес» пытается сдавать тренажеры в аренду и устраивать тренировки через интернет. «Пока не дает никакого результата», — сетует президент холдинга Алексей Ковалев.