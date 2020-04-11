Российские музыканты и актеры записали песню в поддержку врачей, брошенных на борьбу с коронавирусом. Группа «Несчастный случай» и ее друзья сделали кавер советского шлягера «Люди в белых халатах».



Видео опубликовано 11 апреля на YouTube-канале группы и набрало уже более 12 тысяч просмотров.



«Помогаем врачам – остаемся дома», — призывают авторы ролика в конце.