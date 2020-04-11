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11.04.2020 21:45
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В разгар эпидемии российские музыканты посвятили медикам песню «Люди в белых халатах»

Российские музыканты и актеры записали песню в поддержку врачей, брошенных на борьбу с коронавирусом. Группа «Несчастный случай» и ее друзья сделали кавер советского шлягера «Люди в белых халатах».

Видео опубликовано 11 апреля на YouTube-канале группы и набрало уже более 12 тысяч просмотров.

«Помогаем врачам – остаемся дома», — призывают авторы ролика в конце.

Вместе с музыкантами «Несчастного случая» для медиков спели Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Максим Покровский, Константин Хабенский, Александр Красовицкий, Найк Борзов, Максим Виторган, Алена Бабенко, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Камиль Ларин, Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, Ромарио, Михаил Козырев, Анатолий Белый, Кристина Бабушкина, Нино Нинидзе, Леонид Барац.

Песню Эдуарда Колмановского «Люди в белых халатах» впервые исполнил Владимир Трошин.

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Комментарии (2)

ШурикНаДому
Вы не посвящайте.
Вы вместо открытия подпольных ресторанов и борделей
ИДИТЕ в инфекционные больницы. Там сейчас зарплата по полмиллиона рублей в месяц.
ВЫ ДЕНЕГ ХОТЕЛИ? РАБОТЫ?
ИДИТЕ!!!!!
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