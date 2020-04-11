Индекс самоизоляции в Петербурге в субботу упал до минимума в 3,3 балла.



По данным специального сервиса «Яндекса», 11 апреля в 8:00 индекс самоизоляции был равен 4,3, в 9:00 он снизился до 4, а к 14:00 упал до 3,5. К 16:00 снизился и вовсе до 3,3. На улице много людей. На аналогичном уровне индекс только в Москве. В остальных регионах России показатель значительно лучше. Хуже только в братском Минске — 3,1.



Петербуржцы выкладывают видео, на которых из полицейской машины разносятся призывы соблюдать самоизоляцию и при первых признаках недомогания вызывать врача.

