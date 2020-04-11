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11.04.2020 17:41
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Петербург наплевал на индекс самоизоляции. Людей просят вернуться домой

Индекс самоизоляции в Петербурге в субботу упал до минимума в 3,3 балла.

По данным специального сервиса «Яндекса», 11 апреля в 8:00 индекс самоизоляции был равен 4,3, в 9:00 он снизился до 4, а к 14:00 упал до 3,5. К 16:00 снизился и вовсе до 3,3. На улице много людей. На аналогичном уровне индекс только в Москве. В остальных регионах России показатель значительно лучше. Хуже только в братском Минске — 3,1.

Петербуржцы выкладывают видео, на которых из полицейской машины разносятся призывы соблюдать самоизоляцию и при первых признаках недомогания вызывать врача.

Протестный Петербург

Напомним, что за последние сутки в Петербурге прибавилось сразу 80 новых заболевших коронавирусом. А общее число движется к пяти сотням. Четверо скончались.

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Комментарии (107)

cobalt
Шивабода, шивабода!!! (с)
Murlokotam
Не мешайте дебилам быстрее заразиться и откинуться.
Естественное отсеивание дураков - это благо для России.
Потом останется только дороги подлатать.
Вячеслав Рогожин
Шо, вербу ломают?))
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