В Кремле рассказали о самочувствии Путина после встречи с главврачом, который заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.



«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», — сказал он 11 апреля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.



Например, только за последние дни Путин по видеосвязи пообщался с космонавтами на МКС, обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии и поговорил с Трампом о коронавирусе.

Напомним, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке, жавший руку Путину, заболел коронавирусом через неделю после визита главы государства.

