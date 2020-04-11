В Кремле рассказали о самочувствии Путина после встречи с главврачом, который заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.
«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», — сказал он 11 апреля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Например, только за последние дни Путин по видеосвязи пообщался с космонавтами на МКС, обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии и поговорил с Трампом о коронавирусе.
Напомним, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке, жавший руку Путину, заболел коронавирусом через неделю после визита главы государства.