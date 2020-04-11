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11.04.2020 14:42
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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после встречи с главврачом, который заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику», — сказал он 11 апреля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Например, только за последние дни Путин по видеосвязи пообщался с космонавтами на МКС, обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии и поговорил с Трампом о коронавирусе.

Напомним, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке, жавший руку Путину, заболел коронавирусом через неделю после визита главы государства.

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
Рукопожатие сильное
Gilka
ну про это понятно, а как себя чувствует двойник, который жал руку главврачу? у него все хорошо? не заболел? мы переживаем, такая работа опасная...
half-life
Да хорошо он себя чувствует...чудом выскочил из под катка падения цен на нефть всего с 1.6 млн убытка добычи.Саудитам и США видно не до монстра с долей 1.89% мирового ВВП.Могли бы и добить совсем.Скоро на всех голубых экранах и не только...Сечин с победной реляцией в виде говорящей головы Леонтьева об уничтожении сланца и завоевании новых рынков.
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