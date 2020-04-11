Петербургская управляющая компания рассказала Мишустину, как можно отмыть от коронавируса каждую парадную в стране
Управляющие компании могут внести серьезный вклад в борьбу с коронавирусом по всей стране, но без помощи властей этого не произойдет. Об этом в своем письме для премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассказали в ПАО «Городские Инновационные Технологии».
Если каждый подъезд в каждом городе регулярно будут дезинфицировать, то это поможет существенно снизить количество заболевших. Однако, как пишет генеральный директор петербургской компании Сергей Минко, регулярная санитарная обработка одного многоквартирного дома может стоить от 500 000 до 5 000 000 рублей в месяц (в зависимости от площади). Холдинг предлагает принять закон, который позволил бы управляющим компаниям в условиях пандемии коронавируса использовать средства текущего ремонта. Или перенаправлять средства из Фонда капитального ремонта на массовые дополнительные санитарные меры. При этом необходимо стандартизировать данные мероприятия, сделав их обязательными для исполнения на всей территории России. Если разрешить управляющим компаниям использовать деньги, оперативно приняв решение, то можно наладить механизм, который позволит отмыть каждый дом в стране, как это было сделано в Китае.
«Сейчас время быстрых и ответственных решений. Данные меры необходимы, так как они существенно понижают риск заражения коронавирусом среди населения, и в целом, за счет сокращения сроков пандемии в нашей стране, позволят значительно снизить отрицательное влияние данной ситуации на ВВП страны. Мы понимаем, что сейчас управляющие компании просто не могут выполнять эти меры, так как у них нет на это целевых средств, а брать эти средства из других статей расходов по закону невозможно», — говорит Минко.
Напомним, сейчас петербургские управляющие компании в соответствии с требованиями властей должны 2 раза в день дезинфицировать городские парадные. «Фонтанка» подробно проанализировала эту и другие идеи чиновников. Участникам рынка уже предложили поучаствовать в составлении более исполнимой инструкции.