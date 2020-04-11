Петербургская управляющая компания рассказала Мишустину, как можно отмыть от коронавируса каждую парадную в стране

Управляющие компании могут внести серьезный вклад в борьбу с коронавирусом по всей стране, но без помощи властей этого не произойдет. Об этом в своем письме для премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассказали в ПАО «Городские Инновационные Технологии».



Если каждый подъезд в каждом городе регулярно будут дезинфицировать, то это поможет существенно снизить количество заболевших. Однако, как пишет генеральный директор петербургской компании Сергей Минко, регулярная санитарная обработка одного многоквартирного дома может стоить от 500 000 до 5 000 000 рублей в месяц (в зависимости от площади). Холдинг предлагает принять закон, который позволил бы управляющим компаниям в условиях пандемии коронавируса использовать средства текущего ремонта. Или перенаправлять средства из Фонда капитального ремонта на массовые дополнительные санитарные меры. При этом необходимо стандартизировать данные мероприятия, сделав их обязательными для исполнения на всей территории России. Если разрешить управляющим компаниям использовать деньги, оперативно приняв решение, то можно наладить механизм, который позволит отмыть каждый дом в стране, как это было сделано в Китае.