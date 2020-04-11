Макрон не исключил закрытия границ Европы до сентября

Вопроса о закрытых границах Европы коснулся президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов. Оптимизма национальный лидер не испытывает: он предрек продление режима глобальной изоляции до сентября.



Как сообщает 11 апреля «Коммерсант», Макрон обратил внимание на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке. В связи с этим французский президент не исключил, что внешние границы Шенгена и границы между европейскими странами останутся закрытыми как минимум до сентября. Само решение будет принято 13 апреля. В понедельник Макрон обратится к согражданам.

