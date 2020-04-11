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11.04.2020 12:34
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Макрон не исключил закрытия границ Европы до сентября

Вопроса о закрытых границах Европы коснулся президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов. Оптимизма национальный лидер не испытывает: он предрек продление режима глобальной изоляции до сентября.

Как сообщает 11 апреля «Коммерсант», Макрон обратил внимание на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке. В связи с этим французский президент не исключил, что внешние границы Шенгена и границы между европейскими странами останутся закрытыми как минимум до сентября. Само решение будет принято 13 апреля. В понедельник Макрон обратится к согражданам.

Напомним, Европа закрылась для всего мира в марте.

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Комментарии (12)

Локс
Не ему решать.
260863811
Макрон может говорить , что угодно. Это не значит, что все согласятся. Уже идут протесты в Берлине, Париже, просто не показывают по либеральному ТВ. Не забывайте кому принадлежат СМИ. Когда показывают , что 95 процентов итальянцев и немцев находят нахождение в карантине супер и прекрасно, становится смешно. Достаточно подойти и спросить любого итальянца и немца, они покажут свою реакцию на карантин, нужно вовремя увернуться, чтобы не дали трубкой по голове за такие вот вопросы
260569221
Окей, а в таком случае Евросоюз заморозит и соответственно продлит визы на этот срок?? Т.е. кратко, закрыли границы на 5 месяцев, значит продлеваем действие виз еще на 5 месяцев вперед.... даже если виза просрочена....
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