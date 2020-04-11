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11.04.2020 00:40
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Коронавирус остановил благоустройство Москвы. Два дня назад Собянин говорил, что такого быть не должно

Работы по благоустройству в Москве остановлены с полуночи 11 апреля и до особого распоряжения Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Пётр Бирюков.

По его словам, исключения сделаны только для аварийных работ. В остальном всё, что делали собственные силы служб комплекса городского хозяйства и подрядчики, поставлено на паузу по распоряжению Собянина, пишет ТАСС.

8 апреля Сергей Собянин написал в своём блоге, что даже принимая жёсткие ограничительные меры, нельзя забывать про экономику города и останавливать в том числе крупные проекты благоустройства.

В пятницу, 10-го числа, мэр в обращении к москвичам признал, что всё серьёзно, и динамика заболеваемости коронавирусом в городе в последние дни ничего хорошего не сулит. В Москве на следующей неделе ограничивают работу большинства предприятий, останавливают почти все стройки и начинают вводить пропускной режим.

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Комментарии (4)

Sinko61
Однако остановить обогащение мэра и его "гениальной" команды может только естественное биологическое событие присущее КАЖДОМУ человеку независимо от его материального положения, если только он человек, а не робот и не другая форма жизни - две последних характеристики вероятны для многих членов команды "московской городской агломерации"))) Разве человек может придумать такой мерзостный термин?)))
Nerevar
Собянину тяжее всего. Его регион держит пальму первенства по заражениям и смертности.
Stargazer_5e4cc3b703773
Исхудал он как-то на последних фотках. Не бережёт себя, о Москве всё думает. Или фотошоп такой. Но стрижка и укладка на уровне, жена, чай, рукотворница. Не в парикмахерские же он свежезакрытые ходит.
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