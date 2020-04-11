Коронавирус остановил благоустройство Москвы. Два дня назад Собянин говорил, что такого быть не должно
Работы по благоустройству в Москве остановлены с полуночи 11 апреля и до особого распоряжения Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Пётр Бирюков.
По его словам, исключения сделаны только для аварийных работ. В остальном всё, что делали собственные силы служб комплекса городского хозяйства и подрядчики, поставлено на паузу по распоряжению Собянина, пишет ТАСС.
8 апреля Сергей Собянин написал в своём блоге, что даже принимая жёсткие ограничительные меры, нельзя забывать про экономику города и останавливать в том числе крупные проекты благоустройства.
В пятницу, 10-го числа, мэр в обращении к москвичам признал, что всё серьёзно, и динамика заболеваемости коронавирусом в городе в последние дни ничего хорошего не сулит. В Москве на следующей неделе ограничивают работу большинства предприятий, останавливают почти все стройки и начинают вводить пропускной режим.