Коронавирус остановил благоустройство Москвы. Два дня назад Собянин говорил, что такого быть не должно

Работы по благоустройству в Москве остановлены с полуночи 11 апреля и до особого распоряжения Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Пётр Бирюков.



По его словам, исключения сделаны только для аварийных работ. В остальном всё, что делали собственные силы служб комплекса городского хозяйства и подрядчики, поставлено на паузу по распоряжению Собянина, пишет ТАСС.



8 апреля Сергей Собянин написал в своём блоге, что даже принимая жёсткие ограничительные меры, нельзя забывать про экономику города и останавливать в том числе крупные проекты благоустройства.

