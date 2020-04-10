В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России перевалило за сто человек
Ещё восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Общее число жертв COVID-19 в России перевалило за сотню.
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу инфекции в столице 10 апреля, самому старшему из умерших исполнилось 84 года, младшему было 39 лет. Кроме коронавируса, все пациенты имели сопутствующие заболевания.
В их анамнезе: гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, пиелонефирит, атеросклероз и сахарный диабет, которым болели трое из восьми. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.
Всего, с новыми данными, в России 102 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано более 11,9 тыс. случаев заболевания. В Москве только за последние сутки количество заболевших выросло на 1 124 человека. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с начала недели ситуация с коронавирусом начала ухудшаться, идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. В городе ужесточили ограничения и вводят пропускной режим.