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10.04.2020 23:53
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В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России перевалило за сто человек

Ещё восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Общее число жертв COVID-19 в России перевалило за сотню.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу инфекции в столице 10 апреля, самому старшему из умерших исполнилось 84 года, младшему было 39 лет. Кроме коронавируса, все пациенты имели сопутствующие заболевания.

В их анамнезе: гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, пиелонефирит, атеросклероз и сахарный диабет, которым болели трое из восьми. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

Всего, с новыми данными, в России 102 летальных исхода. С начала пандемии зарегистрировано более 11,9 тыс. случаев заболевания. В Москве только за последние сутки количество заболевших выросло на 1 124 человека. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с начала недели ситуация с коронавирусом начала ухудшаться, идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. В городе ужесточили ограничения и вводят пропускной режим.

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Комментарии (8)

dragvs
“Кроме коронавируса, все пациенты имели сопутствующие заболевания” - у всех было по две ноги? С заболеваниями из списка ходит каждый второй (одним из). Не факт что их наличие вообще влияет на смертность. Найти хронь можно почти у каждого.
Nerevar
Это им их шляния по заграницам выходят боком.
1st.spb
"Перевалило за 100 человек". Угу. Топаем на сайт той же ВОЗ и смотрим как сезонный грипп "переваливает" за 350.000 ежегодно.
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