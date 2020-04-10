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10.04.2020 20:46
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В Ивангороде четверо выходцев из Африки хотели перебраться в Эстонию вплавь

Четверых иностранцев арабской внешности задержали пограничники неподалёку от Ивангорода.

Как рассказали 10 апреля в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти мужчины из африканских стран в возрасте от 38 до 23 лет попали в руки силовиков в пограничной зоне накануне. При них были бинокль и «карты предполагаемого маршрута незаконного убытия в страны ЕС».

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Чтобы не замочить личные вещи и мобильники, иностранцы запаслись также рулоном полиэтиленовой пищевой пленки и скотчем. Позже задержанные признались, что стремились в Эстонию.

В ведомстве отмечают, что у мужчин и так были проблемы с миграционным законодательством РФ, а за попытку нарушить границу им назначен штраф и выдворение. Впрочем, депортация, по всей видимости, откладывается из-за ограничений в связи с пандемией.

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Комментарии (1)

260841111
krasnonosov, ты идиот или очень сильно любишь Родину?
Эстония - ДВЕРЬ, А ОТНОСИТЕЛЬНО МИГРАНТОВ: ВСЕ, КТО ПРИБЫЛ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТУДА, КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ БЛАГОПОЛУЧНО РАССОСАЛИСЬ ПО ЕС, В ЭСТОНИИ НЕТ НИКОГО!
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