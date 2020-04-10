В Ивангороде четверо выходцев из Африки хотели перебраться в Эстонию вплавь
Четверых иностранцев арабской внешности задержали пограничники неподалёку от Ивангорода.
Как рассказали 10 апреля в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти мужчины из африканских стран в возрасте от 38 до 23 лет попали в руки силовиков в пограничной зоне накануне. При них были бинокль и «карты предполагаемого маршрута незаконного убытия в страны ЕС».
Чтобы не замочить личные вещи и мобильники, иностранцы запаслись также рулоном полиэтиленовой пищевой пленки и скотчем. Позже задержанные признались, что стремились в Эстонию.
В ведомстве отмечают, что у мужчин и так были проблемы с миграционным законодательством РФ, а за попытку нарушить границу им назначен штраф и выдворение. Впрочем, депортация, по всей видимости, откладывается из-за ограничений в связи с пандемией.