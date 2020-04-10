Профессор Финансового университета предсказал переход России к безусловному базовому доходу
Россия будет вынуждена в будущем постепенно формировать основы для перехода к безусловному базовому доходу. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума 10 апреля сказал профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мероприятие проходит в онлайн-формате.
По словам эксперта, коронавирус показал все подводные камни и все риски неформальной занятости: занятые в этом секторе оказались в самом критическом положении дел, лишившись возможности получать заработную плату и оказавшись вне системы социальной защиты.
«Понятно, что нужно систему социального страхования перестраивать... Нужно, во-первых, сохранять систему соцстрахования и подключать к ней...обязательное участие всех людей, вне зависимости от того, в какой форме они работают. Чтобы эти фонды накапливались и в случае наступления форс-мажорных обстоятельств могли спасать людей от экономического краха», — сказал эксперт.
«Скорее всего, мы вынуждены будем рассматривать форму постепенного формирования основ для перехода к безусловному базовому доходу. Мы можем видеть, что некоторые государства уже стали это делать», — добавил Сафонов. В пример он привел Арабские Эмираты, которые «протестировали эту систему».
Безусловный базовый доход (доход гражданина) — это регулярные выплаты всем гражданам государства вместо социальных выплат. В 2016 году в ходе всенародного референдума от таких выплат отказались швейцарцы. Почти 77% населения страны высказались против.