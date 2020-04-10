Профессор Финансового университета предсказал переход России к безусловному базовому доходу

Россия будет вынуждена в будущем постепенно формировать основы для перехода к безусловному базовому доходу. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума 10 апреля сказал профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мероприятие проходит в онлайн-формате.



По словам эксперта, коронавирус показал все подводные камни и все риски неформальной занятости: занятые в этом секторе оказались в самом критическом положении дел, лишившись возможности получать заработную плату и оказавшись вне системы социальной защиты.