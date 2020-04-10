В городе Ангарске горит исправительная колония, где накануне заключенные напали на сотрудника и устроили беспорядки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в пятницу вечером в колонии произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог одного из зданий. Сейчас ведется тушение пожара.