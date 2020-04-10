СМИ: в Ангарске горит бунтующая колония
В городе Ангарске горит исправительная колония, где накануне заключенные напали на сотрудника и устроили беспорядки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в пятницу вечером в колонии произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог одного из зданий. Сейчас ведется тушение пожара.
9 апреля в исправительной колонии № 15 осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Следственным управлением СК РФ по Иркутской области в отношении осужденных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).
Ангарская исправительно-трудовая колония № 15 была создана в 1952 году, это колония строгого режима для ранее осужденных. В ней содержится 1 200 заключенных.