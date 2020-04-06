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06.04.2020 18:34
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На Волхонском шоссе стартовал ремонт дороги. Движение ограничили до середины мая

С понедельника, 6 апреля, в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга начали ремонтировать Волхонское шоссе. На самой магистрали движение ограничили, а две прилегающие улицы будут на время перекрывать.

Как сообщает 6 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, участок Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы за 26,4 миллиона рублей отремонтирует ООО «Возрождение». В рамках профильной адресной программы заменят асфальт на участке длиной 2,8 километра и площадью 28,75 тысячи квадратных метров.

Сейчас дорожники проводят подготовительные работы — устанавливают временные технические средства организации дорожного движения. В ближайшие дни подрядчик начнет менять асфальт и ремонтировать обочины.

В связи с ремонтом с 6 апреля по 10 мая движение по шоссе будет ограничено. Ограничения на участке Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы, включая перекрестки с Фронтовой и улицей Новая Колония, будут вводиться поэтапно, по мере производства работ:

  • с 6 по 19 апреля (этапы 1–9-й последовательно),
  • с 8:00 до 19:00 20 апреля (этапы 10-й и 11-й последовательно),
  • 21 апреля (этап 12-й),
  • с 8:00 до 19:00 22 апреля (этапы 13-й и 14-й последовательно),
  • с 23 апреля по 10 мая (этапы 15–22-й последовательно).

Помимо этого 19 апреля на один день будет перекрыто движение по улице Нижняя Колония в Стрельне у Волхонского шоссе со стороны дома 22 по улице Нижняя Колония. А 21 апреля перекроют Старо-Нарвское шоссе у Волхонского.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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