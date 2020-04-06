С понедельника, 6 апреля, в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга начали ремонтировать Волхонское шоссе. На самой магистрали движение ограничили, а две прилегающие улицы будут на время перекрывать.



Как сообщает 6 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, участок Волхонского шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы за 26,4 миллиона рублей отремонтирует ООО «Возрождение». В рамках профильной адресной программы заменят асфальт на участке длиной 2,8 километра и площадью 28,75 тысячи квадратных метров.