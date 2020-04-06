США готовятся к «пиковой неделе смертности» от коронавируса

Официальные лица США 6 апреля заявили, что ждут пика распространения нового коронавируса в стране на начавшейся неделе.



«Это будет пиковая госпитализация, пиковая неделя интенсивной терапии и, к сожалению, пиковая неделя смерти», — сказал адмирал Бретт Джиуар, помощник главы минздрава США и член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, сообщает агентство Reuters.



По его словам, особую тревогу у властей страны вызывает ситуация в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и Детройте. Джиуар разделяет точку зрения американского хирурга генерала Джерома Адамса, который накануне заявил соотечественникам о том, что «это будет наш Перл-Харбор и наше 11 сентября».