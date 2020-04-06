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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 17:39
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США готовятся к «пиковой неделе смертности» от коронавируса

Официальные лица США 6 апреля заявили, что ждут пика распространения нового коронавируса в стране на начавшейся неделе.

«Это будет пиковая госпитализация, пиковая неделя интенсивной терапии и, к сожалению, пиковая неделя смерти», — сказал адмирал Бретт Джиуар, помощник главы минздрава США и член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, сообщает агентство Reuters.

По его словам, особую тревогу у властей страны вызывает ситуация в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и Детройте. Джиуар разделяет точку зрения американского хирурга генерала Джерома Адамса, который накануне заявил соотечественникам о том, что «это будет наш Перл-Харбор и наше 11 сентября».

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в США превысили 336 000. Соединенные Штаты являются мировым лидером по заболеваемости COVID-19, по последним данным, в стране умирает примерно вдвое больше людей в день, чем в Испании и Италии. Американская смертность выросла на 1144 в воскресенье, увеличив общее количество смертей от инфекции в стране до 9,573.

Больницы сообщают о нехватке кроватей, аппаратов ИВЛ и защитного снаряжения для врачей.

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