В истории лжеследовательницы, обогатившейся на путёвках в «Артек», разберётся петербургский суд

В Петербурге будут судить лжеследовательницу, которая, по версии обвинения, обманывала горожан, продавая им несуществующие путёвки в международный детский лагерь «Артек».



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета 6 апреля, пострадавшие сообщили о мошенничестве в 2016 году лично главе ведомства Александру Бастрыкину. Сразу несколько человек рассказали о том, что 37-летняя женщина предложила им купить «льготные» путёвки в крымский лагерь за 30 тысяч рублей. Низкую цену объяснила тем, что она — якобы сотрудник СК, а ведомство много лет сотрудничает с дирекцией центра и имеет доступ к спецнаправлениям. Как полагает следствие, «предпринимательница» обещала отправить детей в лагерь с 13 июля по 4 августа 2019 года и, услышав слова согласия, сразу же забирала деньги.

