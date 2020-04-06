В истории лжеследовательницы, обогатившейся на путёвках в «Артек», разберётся петербургский суд
В Петербурге будут судить лжеследовательницу, которая, по версии обвинения, обманывала горожан, продавая им несуществующие путёвки в международный детский лагерь «Артек».
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета 6 апреля, пострадавшие сообщили о мошенничестве в 2016 году лично главе ведомства Александру Бастрыкину. Сразу несколько человек рассказали о том, что 37-летняя женщина предложила им купить «льготные» путёвки в крымский лагерь за 30 тысяч рублей. Низкую цену объяснила тем, что она — якобы сотрудник СК, а ведомство много лет сотрудничает с дирекцией центра и имеет доступ к спецнаправлениям. Как полагает следствие, «предпринимательница» обещала отправить детей в лагерь с 13 июля по 4 августа 2019 года и, услышав слова согласия, сразу же забирала деньги.
Обман вскрылся, когда за день до предполагаемого отъезда сразу десять семей получили электронное уведомление о том, что их дети «не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путёвках». К этому времени посредница уже скрылась с 300 тысячами рублей.
Женщину задержали, в её отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняет петербургский СК. Отмечается, что обвиняемая не только заставила понервничать пострадавших, но могла пошатнуть репутацию Следственного комитета. В подобных делах у неё оказался немаленький опыт. Ранее женщина была судима за аналогичные преступления.