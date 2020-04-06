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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 13:37
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Работать можно, пускать внутрь нельзя. Смольный разъяснил, как будут жить ретейл, общепит и интернет-магазины во время «каникул»

Смольный не будет специально ограничивать интернет-продажу товаров, которые не входят в списки товаров первой необходимости. Об этом 6 апреля сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Ранее, 3 апреля, правительство Северной столицы утвердило список запретов, которые будут действовать в городе до 30 апреля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Но отдельно требования к онлайн-ретейлу в постановлении не прописаны.

По словам Евгения Елина, помимо курьерской доставки интернет-торговля сможет продолжить пользоваться пунктами самовывоза. Но они должны соблюдать те же требования, что общепит, которому разрешили работать «навынос»: работать можно, но пускать внутрь посетителей нельзя.

«У нас была большая дискуссия и мы договорились: выдавать можно, но надо вынести за периметр. Рестораны тоже работают, как пункт выдачи: человек должен быть вне периметра зала», — пояснил вице-губернатор.

Обычные магазины могут работать только если торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Ранее 5 апреля аппарат Евгения Елина выпустил разъяснения, где «организации торговли» указывались в списке тех, кому разрешено работать до 30 апреля, наравне с организациями, обеспечивающими население товарами первой необходимости. По словам вице-губернатора, речь идет только об организациях торговли, которые продают продовольствие и товары первой необходимости.

При этом Смольный разрешил «в заявительном порядке» продолжить работу всем промышленным и строительным предприятиям. Открывать салоны красоты с медицинской лицензией по примеру Москвы чиновники не планируют.

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