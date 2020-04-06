Работать можно, пускать внутрь нельзя. Смольный разъяснил, как будут жить ретейл, общепит и интернет-магазины во время «каникул»

Смольный не будет специально ограничивать интернет-продажу товаров, которые не входят в списки товаров первой необходимости. Об этом 6 апреля сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Ранее, 3 апреля, правительство Северной столицы утвердило список запретов, которые будут действовать в городе до 30 апреля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Но отдельно требования к онлайн-ретейлу в постановлении не прописаны.

По словам Евгения Елина, помимо курьерской доставки интернет-торговля сможет продолжить пользоваться пунктами самовывоза. Но они должны соблюдать те же требования, что общепит, которому разрешили работать «навынос»: работать можно, но пускать внутрь посетителей нельзя.