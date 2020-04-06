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06.04.2020 08:10
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АТОР предложила до 2022 года заморозить выплаты россиянам за аннулированные туры

Заморозить возврат денег за аннулированные туры предлагает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Обращение к правительству России опубликовано 6 апреля на сайте АТОР.

АТОР обращает внимание, что российские туроператоры уже несут миллиардные убытки. При учете недополученной выгоды потери будут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Ассоциация предложила приостановить возврат средств до 2022 года, а клиентов снабдить депозитными сертификатами, который будет подтверждать сбережение средств и возможность их дальнейшего использования. В течение этого срока «заморозки» турист, по задумке АТОР, будет иметь «безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора».

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», - подчеркивается в письме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

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Комментарии (7)

feinrir
Вот поэтому я и стараюсь свести к нулю взаимодействие с этими "господами" из АТОР, и бронирую билеты и проживание самостоятельно.
sha_5e4d8c662c249
Дорогим россиянам нравятся заморозки.
260642921
А к 2022 году эти деньги обесценятся уже в 5 раз. И депозитом можно будет подтереться.
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