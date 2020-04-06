АТОР предложила до 2022 года заморозить выплаты россиянам за аннулированные туры
Заморозить возврат денег за аннулированные туры предлагает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Обращение к правительству России опубликовано 6 апреля на сайте АТОР.
АТОР обращает внимание, что российские туроператоры уже несут миллиардные убытки. При учете недополученной выгоды потери будут исчисляться сотнями миллиардов рублей.
Ассоциация предложила приостановить возврат средств до 2022 года, а клиентов снабдить депозитными сертификатами, который будет подтверждать сбережение средств и возможность их дальнейшего использования. В течение этого срока «заморозки» турист, по задумке АТОР, будет иметь «безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора».
«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», - подчеркивается в письме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли.
В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли.