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06.04.2020 08:03
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Неделя стартует с потепления. Но пока с дождем и чем-то похожим на снег

Пасмурную с дождем погоду обещают синоптики 6 апреля Петербургу. Но с понедельника начинается медленное, но потепление

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с ночи в северной столице остается переменная облачность. Днем также будет облачно с небольшим мокрым снегом и дождем.

Ветер ночью западных, утром и днем южных направлений слабый.

Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем +2...+4 гр. А завтра уже обещают +14.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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