Неделя стартует с потепления. Но пока с дождем и чем-то похожим на снег

Пасмурную с дождем погоду обещают синоптики 6 апреля Петербургу. Но с понедельника начинается медленное, но потепление
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с ночи в северной столице остается переменная облачность. Днем также будет облачно с небольшим мокрым снегом и дождем.
Ветер ночью западных, утром и днем южных направлений слабый.
Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем +2...+4 гр. А завтра уже обещают +14.
Атмосферное давление будет мало меняться.