Чечня готова к самоизоляции на год: еды хватит

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «пойдет на всё» для защиты своего народа. Голодать его люди не будут: в республике, по его словам, накоплен годовой запас продовольствия, и границы останутся закрытыми.



«Продовольствия хватит на год республике. Медицина, министерство здравоохранения обеспечены всем необходимым», — цитирует ТАСС 5 апреля слова Кадырова, произнесённые на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

«Мы подготовились», — заверил Кадыров и посоветовал «недругам» оставить его землю в покое. «Последствия будут видны: правильно мы поступили или неправильно мы поступили, — сказал он. — <…> Максимально будем стараться, чтобы ни один человек не заехал в республику и не заразил этой болезнью наших жителей». Республика, по его словам, готова при необходимости оказать поддержку соседним субъектам и поможет как своим жителям, не успевшим вернуться в регион.