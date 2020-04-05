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05.04.2020 21:48
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Чечня готова к самоизоляции на год: еды хватит

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «пойдет на всё» для защиты своего народа. Голодать его люди не будут: в республике, по его словам, накоплен годовой запас продовольствия, и границы останутся закрытыми.

«Продовольствия хватит на год республике. Медицина, министерство здравоохранения обеспечены всем необходимым», — цитирует ТАСС 5 апреля слова Кадырова, произнесённые на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

«Мы подготовились», — заверил Кадыров и посоветовал «недругам» оставить его землю в покое. «Последствия будут видны: правильно мы поступили или неправильно мы поступили, — сказал он. — <…> Максимально будем стараться, чтобы ни один человек не заехал в республику и не заразил этой болезнью наших жителей». Республика, по его словам, готова при необходимости оказать поддержку соседним субъектам и поможет как своим жителям, не успевшим вернуться в регион.

Коронавирус, по мнению главы Чечни, хуже терроризма: террориста хотя бы можно найти. «Я пойду на все, чтобы защитить наш народ», — подчеркнул Кадыров.

Чечня, напомним, стала первым регионом, запретившим движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00. С 5 апреля Чечня ввела режим полной изоляции, закрыв въезд и выезд. Исключение сделано только для машин с продовольствием, медикаментами и экстренных служб.

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Комментарии (15)

Nerevar
Палочку сальмонеллы им, как мой отец говорил в своё время, и посмотрим какие они крутые.
krasnonosov
Может теперь российским регионам достанется больше финансирования.
Dimitry Antonov
Круто. Молодец! Запасов в субъекте на целый год хватит.
Беглов! А на какой срок у нас запасов хватит?
Годик продержимся? Или как?
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