«Мы сделаем цивилизованный график прилета в Россию». Голикова пообещала вернуть всех россиян из-за рубежа

В ближайшие дни Россия вернет всех граждан, застрявших за границей из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости 4 апреля со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.



«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны. С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать», — подчеркнула Голикова.