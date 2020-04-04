«Мы сделаем цивилизованный график прилета в Россию». Голикова пообещала вернуть всех россиян из-за рубежа
В ближайшие дни Россия вернет всех граждан, застрявших за границей из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости 4 апреля со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны. С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать», — подчеркнула Голикова.
По данным кабмина, на социальную поддержку российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться, выделены 500 млн рублей.
Напомним, 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Однако правительство решило финансово поддержать граждан, оставшихся за границей, выделив средства на их проживание и продление документов.