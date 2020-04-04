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04.04.2020 16:36
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«Мы сделаем цивилизованный график прилета в Россию». Голикова пообещала вернуть всех россиян из-за рубежа

В ближайшие дни Россия вернет всех граждан, застрявших за границей из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости 4 апреля со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны. С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать», — подчеркнула Голикова.

По данным кабмина, на социальную поддержку российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться, выделены 500 млн рублей.

Напомним, 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Однако правительство решило финансово поддержать граждан, оставшихся за границей, выделив средства на их проживание и продление документов.

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Комментарии (9)

Погонщик скрепоносцев
А кокс из Аргентины оперативно вывезли
171502312
30000 людей, подолгу живущих заграницей в тч в сша и европе не захотели уезжать домой, когда десять раз им настоятельно рекомендовали это сделать вовремя
Когда россияне своей своевременнлй самоихоляцией сдерживают эпидемию, эти гуляки хотят приехать и перезаразить тутполстраны. Думаете, они все на карантин в санаторий поедут? Они будут громче всех визжать, что их прпва на перемещение ограничивают, в сша бы такого не было!!!
Ну и куда девать 30000 заразных людей? Пусть уж пережидают беду в благоолучных странах
Абвгдеёж
Веникова
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