В федеральный розыск объявили 42-летнего бывшего промоутера MMA Олега Раевского. Еще недавно фигурант дела о наркоторговле был на виду у петербургских полицейских, но ему дали уйти.

Как выяснила «Фонтанка», личная карточка Раевского появилась к 3 апреля в базе федерального розыска. До этого он числился в розыске местном как скрывшийся от правосудия.