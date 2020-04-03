В Петербурге полиция упустила бывшего промоутера Емельяненко. Теперь его ищут по всей стране
В федеральный розыск объявили 42-летнего бывшего промоутера MMA Олега Раевского. Еще недавно фигурант дела о наркоторговле был на виду у петербургских полицейских, но ему дали уйти.
Как выяснила «Фонтанка», личная карточка Раевского появилась к 3 апреля в базе федерального розыска. До этого он числился в розыске местном как скрывшийся от правосудия.
Дело Раевского рассматривал Приморский районный суд. В августе 2018 года после многочисленных неявок фигуранта дело приостановили, а суд поручил прокурору Приморского района организовать розыск силами полиции.
Раевский спокойно жил в коттеджном поселке «Ропшинские пруды», свободно передвигался по Петербургу, носил оружие и тесно общался с сотрудниками полиции. Но его не задерживали.
Заинтересовались Раевским в марте 2020 года после статьи «Фонтанки». Беглый подсудимый влез в бизнес-конфликт вокруг салона колористики на Литейном проспекте. После его вмешательства помещением завладела женщина, носящая фамилию Раевского.
По версии обвинения, бывший промоутер бойца Александра Емельяненко летом 2017 года сбыл особо крупную партию наркотика. При продаже его задержали. В машине нашли кожаный чехол с ложечкой, зеркало, весы, пакетики с порошком и меченые 100 тысяч рублей.