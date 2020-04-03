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03.04.2020 21:28
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Планшеты - детям. Смольный и «Фонтанка» просят горожан помочь школьникам учиться дома

Дистанционное обучение школьников Петербурга начинается уже 6 апреля, но 16 904 семьи в городе не имеют компьютера или планшета. Поэтому администрация Санкт-Петербурга объявляет благотворительную акцию #неканикулы. «Фонтанка» присоединяется к просьбе помочь детям.

К 3 апреля удалось найти 4080 планшетов. ООО «Марвел КТ» передали 3 760 планшетов Lenovo, Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга - 320. Ведутся переговоры с другими компаниями. Бизнес откликается на призыв города.

Если у вас есть невостребованный ноутбук или планшет с выходом в интернет, в рабочем состоянии, не обязательно новый, но не ранее 2012 года, тысячи школьников будут рады стать его обладателем.

Дарители могут связаться с Комитетом по образованию с 9 до 18.00 по рабочим дням по горячей линии 8 (812) 576-34-37, которая отвечает на вопросы по организации дистанционного обучения. Сотрудники Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга по согласованию с вами заберут технику и передадут детям, которым она необходима. «Фонтанка» будет сообщать о результатах акции #неканикулы.

Уже появились первые отклики. Так, региональный координатор Клуба лидеров Санкт-Петербурга, предприниматель и многодетный отец Вячеслав Трактовенко рассказал, что в его семье нашёлся свободный планшет, который он готов передать нуждающимся. Мы в ответе за всех детей Петербурга - отметил Трактовенко в своём обращении.

В Санкт-Петербурге 507 тысяч школьников, и до 30 апреля им предстаит учиться дистанционно. В настоящее время с учетом рекомендаций федерального центра в Петербурге выбран ряд образовательных площадок: Санкт-Петербургский портал дистанционного обучения, а также российские образовательные порталы (Учи.ру, Яндекс.учебник, Российская электронная школа).

Все педагоги (а их около 70 тысяч) учатся работать на различных интернет-площадках. Сейчас проводится серия обучающих вебинаров по работе с городским порталом дистанционного образования и другими системами, которыми могут пользоваться учителя и ученики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

lenten
Что за такое странное требование "не ранее 2012 года"?
dddmmm
А кто-то будет проверять, что там не будет установлен какой-нибудь вирус?
Бонвиван
Я бы отдал старый ноут, но только адресно и конкретно - чтобы не в семью алкоголиков, где его в тот же день радостно пропьют и опять станут попрошайничать.
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