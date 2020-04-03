Планшеты - детям. Смольный и «Фонтанка» просят горожан помочь школьникам учиться дома

Дистанционное обучение школьников Петербурга начинается уже 6 апреля, но 16 904 семьи в городе не имеют компьютера или планшета. Поэтому администрация Санкт-Петербурга объявляет благотворительную акцию #неканикулы. «Фонтанка» присоединяется к просьбе помочь детям.

Если у вас есть невостребованный ноутбук или планшет с выходом в интернет, в рабочем состоянии, не обязательно новый, но не ранее 2012 года, тысячи школьников будут рады стать его обладателем.

Дарители могут связаться с Комитетом по образованию с 9 до 18.00 по рабочим дням по горячей линии 8 (812) 576-34-37, которая отвечает на вопросы по организации дистанционного обучения. Сотрудники Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга по согласованию с вами заберут технику и передадут детям, которым она необходима. «Фонтанка» будет сообщать о результатах акции #неканикулы.

Уже появились первые отклики. Так, региональный координатор Клуба лидеров Санкт-Петербурга, предприниматель и многодетный отец Вячеслав Трактовенко рассказал, что в его семье нашёлся свободный планшет, который он готов передать нуждающимся. Мы в ответе за всех детей Петербурга - отметил Трактовенко в своём обращении.