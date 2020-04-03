FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 16:10
1
Печать

В России пройдёт внеплановый день благотворительности #ЩедрыйВторникСейчас

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», который является координатором благотворительного движения #ЩедрыйВторник в России, и всемирное движение GivingTuesday объявляют внеплановую акцию проявления солидарности и взаимопомощи (обычно она проходит осенью). Связано это с пандемией коронавируса, которая крайне негативно отразилась на работе НКО.

#ЩедрыйВторникСейчас напомнит, что даже во время самоизоляции нужно поддерживать тех, кому особенно сложно. Акция призывает поддерживать тех, кто испытывает трудности в связи с пандемией: в том числе НКО, которые заботятся о пострадавших от кризиса людях. Чтобы некоммерческий сектор и дальше мог помогать всем нуждающимся, ему необходима общественная поддержка.

«Почему сейчас? В момент страшной угрозы мы хотим сделать то, что #ЩедрыйВторник делает лучше всего: стимулировать всеобщее движение щедрости, вовлечение граждан, активизацию бизнеса и благотворителей для поддержки критически важных услуг, сообществ и некоммерческих организаций в России», — приводит слова организаторов АСИ.

В России акцию уже поддержали многие организации: Фонд президентских грантов, Агентство социальной информации, центр «Благосфера», Благотворительный фонд В. Потанина, фонд «Нужна помощь» и другие.

Акция пройдет 5 мая.

Впервые акция Giving Tuesday (в русском переводе «Щедрый вторник») прошла в 2012 году. Тогда в ней приняли участие 75 стран. Россия присоединилась к инициативе в 2016 году. В ней приняли участие 900 организаций, которые совместно провели более 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России. Также в этот день был зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Radwind
Ну так начинайте, кто это придумал. Начните с верхов, пусть благотворят.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний