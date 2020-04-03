В России пройдёт внеплановый день благотворительности #ЩедрыйВторникСейчас

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», который является координатором благотворительного движения #ЩедрыйВторник в России, и всемирное движение GivingTuesday объявляют внеплановую акцию проявления солидарности и взаимопомощи (обычно она проходит осенью). Связано это с пандемией коронавируса, которая крайне негативно отразилась на работе НКО.

#ЩедрыйВторникСейчас напомнит, что даже во время самоизоляции нужно поддерживать тех, кому особенно сложно. Акция призывает поддерживать тех, кто испытывает трудности в связи с пандемией: в том числе НКО, которые заботятся о пострадавших от кризиса людях. Чтобы некоммерческий сектор и дальше мог помогать всем нуждающимся, ему необходима общественная поддержка.