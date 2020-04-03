В России пройдёт внеплановый день благотворительности #ЩедрыйВторникСейчас
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», который является координатором благотворительного движения #ЩедрыйВторник в России, и всемирное движение GivingTuesday объявляют внеплановую акцию проявления солидарности и взаимопомощи (обычно она проходит осенью). Связано это с пандемией коронавируса, которая крайне негативно отразилась на работе НКО.
#ЩедрыйВторникСейчас напомнит, что даже во время самоизоляции нужно поддерживать тех, кому особенно сложно. Акция призывает поддерживать тех, кто испытывает трудности в связи с пандемией: в том числе НКО, которые заботятся о пострадавших от кризиса людях. Чтобы некоммерческий сектор и дальше мог помогать всем нуждающимся, ему необходима общественная поддержка.
«Почему сейчас? В момент страшной угрозы мы хотим сделать то, что #ЩедрыйВторник делает лучше всего: стимулировать всеобщее движение щедрости, вовлечение граждан, активизацию бизнеса и благотворителей для поддержки критически важных услуг, сообществ и некоммерческих организаций в России», — приводит слова организаторов АСИ.
В России акцию уже поддержали многие организации: Фонд президентских грантов, Агентство социальной информации, центр «Благосфера», Благотворительный фонд В. Потанина, фонд «Нужна помощь» и другие.
Акция пройдет 5 мая.
Впервые акция Giving Tuesday (в русском переводе «Щедрый вторник») прошла в 2012 году. Тогда в ней приняли участие 75 стран. Россия присоединилась к инициативе в 2016 году. В ней приняли участие 900 организаций, которые совместно провели более 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России. Также в этот день был зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации.