Из Госпиталя ветеранов войн в Петербурге, перепрофилированного под пневмонию, массово выписываются пациенты

Массовая выписка пациентов происходит со вчерашнего дня из Госпиталя ветеранов войн на Народной улице в Петербурге. Об этом 3 апреля «Фонтанке» сообщают читатели.



По их данным, всех попросили написать заявление по собственному желанию. Выписали всех, в том числе и с признаками вирусной инфекции.



В приемном покое стационара заявили, что 350 пациентов накануне выписались сами. Пока на прием госпиталь не работает. В приемной главврача информацию о выписке попросили уточнить в комитете по здравоохранению, откуда получили соответствующее распоряжение.

