Из Госпиталя ветеранов войн в Петербурге, перепрофилированного под пневмонию, массово выписываются пациенты
Массовая выписка пациентов происходит со вчерашнего дня из Госпиталя ветеранов войн на Народной улице в Петербурге. Об этом 3 апреля «Фонтанке» сообщают читатели.
По их данным, всех попросили написать заявление по собственному желанию. Выписали всех, в том числе и с признаками вирусной инфекции.
В приемном покое стационара заявили, что 350 пациентов накануне выписались сами. Пока на прием госпиталь не работает. В приемной главврача информацию о выписке попросили уточнить в комитете по здравоохранению, откуда получили соответствующее распоряжение.
В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что в связи с ситуацией пандемии коронавируса стационар решено перепрофилировать на прием пациентов с пневмонией, гриппом и ОРВИ. Лечение тяжело больных продолжится в рамках стационара со всеми необходимыми мерами предосторожности. Напомним, накануне сообщалось о том, что из госпиталя увезли в Боткинскую двоих человек с диагнозом "коронавирус".
За последние сутки в Петербурге зафиксировано 9 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщили 3 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией. Таким образом, всего в Северной столице — 156 случаев заражения.