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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 14:14
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Кремлю не понравилось, что власти регионов собирают пожертвования на борьбу с коронавирусом

Разобраться в ситуации, когда губернаторы регионов собирают пожертвования с бизнеса и граждан на борьбу с коронавирусом, обещают в Кремле. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом чиновники отреагировали на публикацию в «Коммерсанте», в которой сообщается, что в ряде регионов России власти призвали бизнес и жителей сброситься для закупки медтехники и помощи социально неблагополучным слоям населения.

В публикации, в частности, говорилось о Белгородской области, где губернатор обратился к «руководителям предприятий и жителям области» с просьбой сделать пожертвования для «обеспечения полномасштабной готовности к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона». Похожие призывы прозвучали в Липецкой, Пензенской и Ульяновской областях. Другие регионы также призывали жителей помочь в сборе средств.

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Комментарии (8)

alexey_leonov
Всё уже украдено. Сейчас это де-факто признали официально.
Ярополк
Стыд-то какой...
***_555
Ай, маладца! Денег на объявление ЧС не дали, слили ответственность на места, там денег нет, но крутитесь, а то царь прогневается.
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