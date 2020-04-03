Кремлю не понравилось, что власти регионов собирают пожертвования на борьбу с коронавирусом

Разобраться в ситуации, когда губернаторы регионов собирают пожертвования с бизнеса и граждан на борьбу с коронавирусом, обещают в Кремле. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Таким образом чиновники отреагировали на публикацию в «Коммерсанте», в которой сообщается, что в ряде регионов России власти призвали бизнес и жителей сброситься для закупки медтехники и помощи социально неблагополучным слоям населения.



В публикации, в частности, говорилось о Белгородской области, где губернатор обратился к «руководителям предприятий и жителям области» с просьбой сделать пожертвования для «обеспечения полномасштабной готовности к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона». Похожие призывы прозвучали в Липецкой, Пензенской и Ульяновской областях. Другие регионы также призывали жителей помочь в сборе средств.

