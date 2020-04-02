О пожаре ну улице Пионерстроя, 17/2, около половины девятого вечера рассказали в соцсетях. Горела квартира на одиннадцатом этаже, судя по фотографиям, пламя вырывалось из окон.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, к девяти вечер открытый огонь уже был локализован. В квартире обгорели десять квадратных метров обстановки. Эвакуированы женщина с ребёнком, их осматривают в карете скорой помощи.

