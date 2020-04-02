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02.04.2020 21:38
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На Пионерстроя полыхала квартира в высотке. Спасли женщину и ребёнка

Двух человек эвакуировали из квартиры, загоревшейся в Красносельском районе Петербурга вечером 2 апреля. Их передали медикам скорой.

автор фото читатель «Фонтанки» Роман
автор фото читатель «Фонтанки» Роман
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О пожаре ну улице Пионерстроя, 17/2, около половины девятого вечера рассказали в соцсетях. Горела квартира на одиннадцатом этаже, судя по фотографиям, пламя вырывалось из окон.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, к девяти вечер открытый огонь уже был локализован. В квартире обгорели десять квадратных метров обстановки. Эвакуированы женщина с ребёнком, их осматривают в карете скорой помощи.

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