«Такое ощущение, что беседуем с коллегами из Китая без перевода». Матвиенко раскритиковала Минкомсвязи за отсутствие «русского Skype»

Министерство связи России не пользуется иностранными мессенджерами и «Скайпом» для удалённой работы. Все заместители главы Минцифры общаются в российском мессенджере «ТамТам», заявил замминистра Олег Иванов, выступая в Совете Федерации 2 апреля.

Бывшего сотрудника Роскомнадзора — лоббиста закона о «суверенном Интернете» Иванова сенатор из Коми Дмитрий Шатохин спросил, когда в России появится свой аналог «Скайпа». Именно этим способом связи сегодня активно пользуются члены Совета Федерации из-за пандемии COVID-19, отметил Шатохин.



«Скайп» — это «Майкрософт». Вся страна у них на виду. Мы сумели сделать свою национальную платёжную систему. Когда мы задумаемся о национальной системе связи?» — обратился Шатохин к замминистра Иванову.

Представитель Министерства цифрового развития в ответ сказал, что популярные мессенджеры принадлежат иностранным государствам, но разработки и популяризация отечественных аналогов идёт.

«Когда вы успели таким бюрократом стать? Вы скажите, когда будет действовать отечественная система связи, чтобы мы пользовались не «Скайпом»? То, что разрабатывается, мы слышим последние 10 лет!» — уточнила спикер Валентина Матвиенко.

Олег Иванов пояснил, что российские системы не пользуются популярностью. Почему госорганы не отказались от «Скайпа», замминистра пояснить не смог.

«Ответ ваш не принимается. Вам двойка сегодня. Берите домашнее задание и подготовьтесь», — отрезала Матвиенко.

На уточнения других сенаторов, чем же из отечественных разработок всё-таки пользуются в министерстве, Иванов назвал мессенджер «ТамТам».

