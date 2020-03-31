Еще один обитатель обсерватора в Репино стал подозреваемым по уголовному делу. Третьей занимаются в Петрозаводске

О возбуждении уголовных дел 31 марта сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, фигурантов двое, оба контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции. 36-летнего мужчину из Пулково увезли в репинский обсерватор, как сообщалось накануне, он прилетел из родной Перми, где контактировал с заболевшим.

Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил вменяют двум жителям Северо-Западного округа. Один улетел из Перми в Петербург, вторую поймали на вокзале.

Вторую подозреваемую выявили в поезде Санкт-Петербург — Петрозаводск. Она доехала до карельской столицы, где и была помещена на карантин, уточнили в ведомстве.



Как писала «Фонтанка» накануне, еще одну вероятную преступницу поздно вечером 28 марта нашли на поезде Санкт-Петербург — Великий Новгород. 24-летнюю девушку с температурой увезли в новгородскую инфекционную больницу. В транспортный Следственный комитет, уточнили в пресс-службе, информация на нее не поступала.



Первым в России фигурантом уголовного дела о нарушении карантина стал петербуржец Георгий Образцов. Он приехал из Швейцарии, нарушал режим, за что был помещен в обсерватор, но оттуда сбежал.

