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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

31.03.2020 17:44
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«Ни при каких обстоятельствах». Дрозденко пообещал, что границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не будут

Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми при любом развитии событий с распространением коронавируса. Об этом 31 марта в эфире «ЛенТВ24» заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что такое решение принято совместно с петербургским градоначальником Александром Бегловым. «Ни при каких обстоятельствах (границу не закроют. — Прим. ред.), мы одна страна», — уточнил Дрозденко.

Напомним, Петербург и Ленобласть практически синхронно отправились на режим самоизоляции. Подробнее о том, какие ограничения вводятся в Северной столице, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

Radwind
Россию давно пора почистить от "пришельцев". Куда ни поедь, даже в глухую леревню, - ...... они уже здесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yes_5e4d665c7c447
Дрозденко против Беглова. 0:1
Виктор Яковлевич
СидиДома
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