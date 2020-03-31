«Ни при каких обстоятельствах». Дрозденко пообещал, что границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не будут

Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми при любом развитии событий с распространением коронавируса. Об этом 31 марта в эфире «ЛенТВ24» заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.



Он подчеркнул, что такое решение принято совместно с петербургским градоначальником Александром Бегловым. «Ни при каких обстоятельствах (границу не закроют. — Прим. ред.), мы одна страна», — уточнил Дрозденко.



Напомним, Петербург и Ленобласть практически синхронно отправились на режим самоизоляции. Подробнее о том, какие ограничения вводятся в Северной столице, читайте в материале «Фонтанки».

