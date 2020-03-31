«Лента» на Парашютной ушла на карантин. У сотрудника обнаружен коронавирус
Магазин «Лента» на Парашютной улице закрыт на дезинфекцию. Как сообщили «Фонтанке» в компании 31 марта, у сотрудника был подтверждён коронавирус.
Как пояснили в «Ленте», сотрудник находился в отпуске на Кипре. По возвращении был отправлен на карантин и прошёл все необходимые обследования, тесты на коронавирус были отрицательные. Получив разрешение вернуться на работу, сотрудник приступил к выполнению своих обязанностей. В первый рабочий день после выхода работника в «Ленту» поступила информация о том, что у сотрудника подтверждён коронавирус.
«Вся смена была немедленно изолирована и отправлена на карантин, проведена дополнительная дезинфекция, продукция собственного производства уничтожена», — сообщили в «Ленте». По словам представителя ретейлера, сотрудник не контактировал с покупателями, на рабочем месте использовал перчатки и маску.
Магазин закрыт на дополнительную дезинфекцию силами Роспотребнадзора и будет открыт после проведения всех необходимых мероприятий. Сроки не уточняются.