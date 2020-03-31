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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 12:08
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«Лента» на Парашютной ушла на карантин. У сотрудника обнаружен коронавирус

Магазин «Лента» на Парашютной улице закрыт на дезинфекцию. Как сообщили «Фонтанке» в компании 31 марта, у сотрудника был подтверждён коронавирус.

Как пояснили в «Ленте», сотрудник находился в отпуске на Кипре. По возвращении был отправлен на карантин и прошёл все необходимые обследования, тесты на коронавирус были отрицательные. Получив разрешение вернуться на работу, сотрудник приступил к выполнению своих обязанностей. В первый рабочий день после выхода работника в «Ленту» поступила информация о том, что у сотрудника подтверждён коронавирус.

«Вся смена была немедленно изолирована и отправлена на карантин, проведена дополнительная дезинфекция, продукция собственного производства уничтожена», — сообщили в «Ленте». По словам представителя ретейлера, сотрудник не контактировал с покупателями, на рабочем месте использовал перчатки и маску.

Магазин закрыт на дополнительную дезинфекцию силами Роспотребнадзора и будет открыт после проведения всех необходимых мероприятий. Сроки не уточняются.

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Комментарии (7)

vinogradinka
ну что делать - всё сжечь, построить новую Ленту. Президент же сказал, что можно и перегнуть палку, лишь бы было на благо. =)
Litl_m
Просто первые результаты теста, там где ничего не обнаружено, дали до того, как пришли официальные результаты из Новосибирска.
amillaria
вчера в Ленте на Лиговке: раскладкой товаров сплошь занимаются сотрудники без масок и перчаток! в них только те, кто нарезает сыр и колбасу. Это норм?
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