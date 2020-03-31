FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 09:12
5
Печать

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Бензин в России оказался сейчас дороже, чем Европе, по причине рухнувших цен на нефть. Ситуация складывается так, что российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, то есть начать импортировать бензин из-за границы, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам Reuters, бензин из России стоит выше импортного на 6–8 тысяч рублей за тонну. На бирже СПбМТСБ он дешевеет: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта до 41,5 тысячи и 43 тысяч рублей за тонну, а с учётом ввозной пошлины, курса рубля, акциза и НДС импортный бензин в европейской части России будет стоить 37 тысяч рублей за тонну. Из-за этого российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы, например завозить топливо возможно по железной дороге из Финляндии, Прибалтики или Китая. Более опасен для рынка импорт из Белоруссии, после того как местные НПЗ будут загружены российской беспошлинной нефтью.

Российские нефтекомпании при этом не могут снизить цену внутри страны, поскольку выплачивают в бюджет отчисления по демпферу. Демпфер, не рассчитанный на столь низкие цены, можно было бы скорректировать, но в Минфине «Коммерсанту» сообщили, что сейчас такой вариант не рассматривается. Корректировка демпфера приведёт к сокращению доходов бюджета, которых и так мало. Более вероятной мерой эксперты называют введение заградительной пошлины на импорт топлива.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Nafanka
Чёт в Минфине какие-то неправильные люди сидят или журналисты, как всегда, чего-то недопонили и домыслили это "своими словами"! То есть, ввозить из-за границы и платить подорожавшими доллАРЯМИ ТУДА - это выгоднее, чем ЗДЕСЬ снизить этот (нехорошее слово) и НЕ выпускать доллары за пределы страны, а с бензином выходить пусть даже и в ноль, но не перемещать деньги за границу?! А как же Закон Рокфеллеров, что ДЕНЬГИ не должны уходить ИЗ СЕМЬИ?!
***_555
Отлично. Власти открыто признаются, что доить народ не перестанут.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний