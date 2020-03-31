Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Бензин в России оказался сейчас дороже, чем Европе, по причине рухнувших цен на нефть. Ситуация складывается так, что российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, то есть начать импортировать бензин из-за границы, пишет «Коммерсантъ».



По оценкам Reuters, бензин из России стоит выше импортного на 6–8 тысяч рублей за тонну. На бирже СПбМТСБ он дешевеет: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта до 41,5 тысячи и 43 тысяч рублей за тонну, а с учётом ввозной пошлины, курса рубля, акциза и НДС импортный бензин в европейской части России будет стоить 37 тысяч рублей за тонну. Из-за этого российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы, например завозить топливо возможно по железной дороге из Финляндии, Прибалтики или Китая. Более опасен для рынка импорт из Белоруссии, после того как местные НПЗ будут загружены российской беспошлинной нефтью.