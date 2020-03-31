Осужденный пожизненно экс-глава службы безопасности ЮКОСа попросил Путина о помиловании
Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок за организацию трех убийств и четырех покушений на убийства, подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. ОБ этом РБК 31 марта сообщила его адвокат Ксения Костромина.
По ее словам, в прошении Пичугин просит учесть возраст его матери — 81 год, а также напоминает о том, что отбыл в местах лишения свободы более 16 лет.
Алексей Пичугин был задержан в 2003 году. Генпрокуратура предъявила ему обвинение в убийстве тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги, а также в покушениях на управделами «Роспрома» Сергея Колесова и на бывшего советника по общественным связям Ходорковского Ольгу Костину.
В 2005 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к 20 годам колонии. Вскоре в отношении него возбудили второе дело — об организации убийств главы торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и в двух покушениях на главу австрийской нефтяной компании «Ист Петролеум» Евгения Рыбина. По новому делу в 2006 году Пичугина приговорили к 24 годам колонии, однако по заявлению Генпрокуратуры Верховный суд вернул дело на пересмотр. По итогам второго процесса Пичугин получил пожизненный срок.
Впервые Пичугин подал прошение о помиловании в 2015 году; в июне следующего года оно было отклонено. Второе прошение он подал весной 2017-го, однако вновь получил отказ.
Пичугин отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке (ИК-6 управления ФСИН по Оренбургской области).