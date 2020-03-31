Осужденный пожизненно экс-глава службы безопасности ЮКОСа попросил Путина о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок за организацию трех убийств и четырех покушений на убийства, подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. ОБ этом РБК 31 марта сообщила его адвокат Ксения Костромина.



По ее словам, в прошении Пичугин просит учесть возраст его матери — 81 год, а также напоминает о том, что отбыл в местах лишения свободы более 16 лет.



Алексей Пичугин был задержан в 2003 году. Генпрокуратура предъявила ему обвинение в убийстве тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его супруги Ольги, а также в покушениях на управделами «Роспрома» Сергея Колесова и на бывшего советника по общественным связям Ходорковского Ольгу Костину.

