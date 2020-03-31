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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 07:52
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Минтруд: Отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напоминает министерство труда России.

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует 31 марта РБК информацию из министерства.

Если вас принудительно отправляют в отпуск за свой счёт, обращайтесь в трудовую инспекцию и жалуйтесь на работодателя в суд и в органы прокуратуры, советует Минтруд.

Сейчас на фоне распространения коронавируса, по данным Центра стратегических разработок, каждая третья компания в России изменила кадровую политику, каждая пятая намерена урезать зарплаты. Снизить зарплаты можно законно, для этого работодатель должен объявить простой с выплатой не менее двух третей должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя. С соответствующим приказом необходимо ознакомить всех сотрудников. Однако нерабочая неделя, объявленная президентом с 30 марта по 3 апреля, не может быть объявлена простоем предприятия, подчеркнули в Минтруде. За неё сотрудники, получающие фиксированный оклад, должны получить средства в полном объёме, а работающие по сдельной системе оплаты – в соответствии с локальными нормативными актами.

Режим изоляции в связи с распространением коронавируса введён 30 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и в ряде других регионов. Что означает это для петербуржцев: что разрешено, а что запрещено, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

260781011
Хитрожопое правительство, используя обтекаемые формулировки, не хочет вводить карантин и режим ЧС, дабы не оплачивать или компенсировать холопам потери от карантина. Зато приизидент с широкой царской руки всем дарует выходные. А бизнес, а он просто сдохнет пускай, ну а они, конечно же в рай. А еще Италии поможем, ведь внешняя политика важней. Для своих, для уважения есть росгвардия, а для иностранцев мы хорошии посылая им помощь, когда у самих штаны дырявые. Просто сказочное правительство!
vinogradinka
да половина уже в так называемых отпусках - там 2 варианта, или в отпуск иди или увольняйся..... вы работодателям денег перечислили в качестве поддержки? нет! ну вот и на нет, и денег у фирм нет на выплату зар. платы.... бизнесу запрещено вести коммерческую деятельность сегодня до т.н. особого распоряжения... соответственно - нет работы, нет клиентов.... нет клиентов, нет денег которые называются прибылью.... нет прибыли, нет и денег на выплату зар.платы... и как итог - отпуска за свой счёт, т.к. обычные оплачивать нечем, или увольнение в никуда..... в никуда, потому что никто вас нигде не ждёт, все компании закрыты.... ну кроме жизненно важных, но отделы кадров в них всё равно дома сидят, а собеседования дома никто вам проводить не будет... это вам не Европа с США, где вас могут по скайпу отинтервьюировать .... this is Russia... как говорится, без комментариев =)
Xodok1812
А кто отправляет? Исключительно по собственному желанию
идут
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