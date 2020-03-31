Минтруд: Отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напоминает министерство труда России.



«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует 31 марта РБК информацию из министерства.

Если вас принудительно отправляют в отпуск за свой счёт, обращайтесь в трудовую инспекцию и жалуйтесь на работодателя в суд и в органы прокуратуры, советует Минтруд.

Сейчас на фоне распространения коронавируса, по данным Центра стратегических разработок, каждая третья компания в России изменила кадровую политику, каждая пятая намерена урезать зарплаты. Снизить зарплаты можно законно, для этого работодатель должен объявить простой с выплатой не менее двух третей должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя. С соответствующим приказом необходимо ознакомить всех сотрудников. Однако нерабочая неделя, объявленная президентом с 30 марта по 3 апреля, не может быть объявлена простоем предприятия, подчеркнули в Минтруде. За неё сотрудники, получающие фиксированный оклад, должны получить средства в полном объёме, а работающие по сдельной системе оплаты – в соответствии с локальными нормативными актами.