Беглов заявил, что Петербургу может не хватить средств для борьбы с коронавирусом, и обратился к Минобороны

Петербургу может не хватить средств на борьбу с эпидемией, если ситуация с коронавирусом будет запущена. Об этом 30 марта заявил губернатор Александр Беглов в обращении к петербуржцам.

«Говорю прямо, при массовом распространении инфекции мы можем столкнуться с нехваткой ресурсов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, — заявил глава города 30 марта. — С Министерством обороны прорабатываем возможность задействовать военных медиков. Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится».