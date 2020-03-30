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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:53
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Беглов заявил, что Петербургу может не хватить средств для борьбы с коронавирусом, и обратился к Минобороны

Петербургу может не хватить средств на борьбу с эпидемией, если ситуация с коронавирусом будет запущена. Об этом 30 марта заявил губернатор Александр Беглов в обращении к петербуржцам.

«Говорю прямо, при массовом распространении инфекции мы можем столкнуться с нехваткой ресурсов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, — заявил глава города 30 марта. — С Министерством обороны прорабатываем возможность задействовать военных медиков. Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится».

И добавил, что расход индивидуальных средств защиты, в частности масок, будет расти и дальше. Поэтому он обратился к городским предприятиям легкой промышленности с просьбой наладить их производство.

Все последние новости об эпидемии в Петербурге, России и мире читайте в нашей трансляции.

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Комментарии (11)

Vasilis
До этого эта же голова вещала, что всего хватает!
nett2
В аптеках города масок нет, парацетамола нет. Может уже пора просить помощи?
efela
ять! ять! ять! А что вы делали последние пару месяцев?
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