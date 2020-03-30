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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:09
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Неизвестные похитили человека в Петербурге. Его увезли на белом «Ленд Ровере»

В Петербурге объявили план «Перехват» после информации о похищении мужчины. Преступники разбили стекла его «Тойоты», вытащили на улицу и насильно запихали в белый внедорожник. Очевидцы запомнили номера.

Как стало известно «Фонтанке», похищение произошло около половины седьмого вечера 30 марта на Туристской улице у 4-го дома. Неизвестные подъехали на двух машинах, напали на петербуржца, затолкали его в «Ленд Ровер» и скрылись. Второй автомобиль похитителей — «Фольксваген».

По данным «Фонтанки», «Ленд Ровер» 2011 года выпуска принадлежит 52-летнему жителю Петербурга.

План «Перехват» объявили по северу городу и центральной его части.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

sektor7
Бабуля! Закурить есть?! (с)
PROM
Фъ не пишите ерунду. Если вас попросили об этом написать опера, так и пишите - пишем по просьбе оперов.
Kot Piter
Видать не соблюдал карантин. (
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