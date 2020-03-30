Неизвестные похитили человека в Петербурге. Его увезли на белом «Ленд Ровере»

В Петербурге объявили план «Перехват» после информации о похищении мужчины. Преступники разбили стекла его «Тойоты», вытащили на улицу и насильно запихали в белый внедорожник. Очевидцы запомнили номера.



Как стало известно «Фонтанке», похищение произошло около половины седьмого вечера 30 марта на Туристской улице у 4-го дома. Неизвестные подъехали на двух машинах, напали на петербуржца, затолкали его в «Ленд Ровер» и скрылись. Второй автомобиль похитителей — «Фольксваген».



По данным «Фонтанки», «Ленд Ровер» 2011 года выпуска принадлежит 52-летнему жителю Петербурга.

