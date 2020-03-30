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30.03.2020 16:57
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Московскому проспекту нашли подрядчика. Участок от Сенной до Обводного канала отремонтируют не позднее чем к середине ноября

Дирекция транспортного строительства подвела итоги тендера на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Контракт на 76,3 млн рублей достанется АО «Буер», говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) от 30 марта.

«Участок длиной 2,2 км, который включает в себя 42,49 тыс. кв. м проезжей части, отремонтируют в рамках адресной программы ремонта дорог», — рассказали в КРТИ. Отметим, что календарный график работ пока не согласован, однако в проекте контракта говорится, что все работы должны быть завершены не позднее чем 15 ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об адресной программе ремонта дорог, которую Смольный разработал на ближайшие три года. В списке на 2020 год значилось порядка 170 адресов. По расчетам КРТИ, на исполнение указа президента о приведении дорог в нормативное состояние нужно порядка 12 млрд рублей ежегодно. Однако в бюджет на 2020-й заложено 7 млрд на текущий ремонт и 1,3 млрд — на капитальный.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Главное не заниматься этим летом, когда хорошая погода и горожане разъехались в отпуск по дачам. Как обычно нужно дождаться сентября, когда все вернутся в город, все перекрыть и начать рыть и копать. Но опять же спешить не нужно, т.к. для укладки асфальта обязательно нужно дождаться заморозков и первого снега.
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