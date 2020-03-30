Московскому проспекту нашли подрядчика. Участок от Сенной до Обводного канала отремонтируют не позднее чем к середине ноября

Дирекция транспортного строительства подвела итоги тендера на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Контракт на 76,3 млн рублей достанется АО «Буер», говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) от 30 марта.



«Участок длиной 2,2 км, который включает в себя 42,49 тыс. кв. м проезжей части, отремонтируют в рамках адресной программы ремонта дорог», — рассказали в КРТИ. Отметим, что календарный график работ пока не согласован, однако в проекте контракта говорится, что все работы должны быть завершены не позднее чем 15 ноября.

