Московскому проспекту нашли подрядчика. Участок от Сенной до Обводного канала отремонтируют не позднее чем к середине ноября
Дирекция транспортного строительства подвела итоги тендера на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Контракт на 76,3 млн рублей достанется АО «Буер», говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) от 30 марта.
«Участок длиной 2,2 км, который включает в себя 42,49 тыс. кв. м проезжей части, отремонтируют в рамках адресной программы ремонта дорог», — рассказали в КРТИ. Отметим, что календарный график работ пока не согласован, однако в проекте контракта говорится, что все работы должны быть завершены не позднее чем 15 ноября.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об адресной программе ремонта дорог, которую Смольный разработал на ближайшие три года. В списке на 2020 год значилось порядка 170 адресов. По расчетам КРТИ, на исполнение указа президента о приведении дорог в нормативное состояние нужно порядка 12 млрд рублей ежегодно. Однако в бюджет на 2020-й заложено 7 млрд на текущий ремонт и 1,3 млрд — на капитальный.