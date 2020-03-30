Комбинат им. Кирова перешел на производство ниток для медицинских масок

В Петербурге прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, который входит в управляющую компанию «Бронка Групп», переориентирован на производство армированных ниток для медицинских масок. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба компании.



До конца апреля комбинат планирует выпустить более 200 млн метров армированной нитки. Из них произведут более 60 млн масок. Главный заказчик — крупный федеральный дистрибьютор медицинских изделий ООО «Дельрус».

«Работа идет в четыре смены, мы будем держать такие темпы до тех пор, пока у государства и бизнеса будет потребность в большом количестве сырья для производства масок», — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Бронка Групп» Никиту Мурова.