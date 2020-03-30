FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 16:27
5
Печать

Комбинат им. Кирова перешел на производство ниток для медицинских масок

В Петербурге прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, который входит в управляющую компанию «Бронка Групп», переориентирован на производство армированных ниток для медицинских масок. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба компании.

До конца апреля комбинат планирует выпустить более 200 млн метров армированной нитки. Из них произведут более 60 млн масок. Главный заказчик — крупный федеральный дистрибьютор медицинских изделий ООО «Дельрус».

«Работа идет в четыре смены, мы будем держать такие темпы до тех пор, пока у государства и бизнеса будет потребность в большом количестве сырья для производства масок», — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Бронка Групп» Никиту Мурова.

Армированные нитки, которые начал изготавливать комбинат, представляют собой нитки с оплеткой из полиэфирного или хлопкового волокна и непрерывной полиэфирной комплексной нити.

ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова» — старейшее предприятие текстильной отрасли РФ, специализируется на производстве ниток для вязания, шитья и вышивки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

rybalka
Итак, к концу апреля проблема с масками будет решена. Жаль только, что апрель ещё не начался....
С другой стороны - не в феврале же было начинать готовиться к эпидемии???
eaglex
60 млн масок... И продадут за рубеж... Несмотря на запреты...
Sibir_5e4d67bbb7aea
маски делают из нетканых материалов, остальное повязки....
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний