Комбинат им. Кирова перешел на производство ниток для медицинских масок
В Петербурге прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, который входит в управляющую компанию «Бронка Групп», переориентирован на производство армированных ниток для медицинских масок. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба компании.
До конца апреля комбинат планирует выпустить более 200 млн метров армированной нитки. Из них произведут более 60 млн масок. Главный заказчик — крупный федеральный дистрибьютор медицинских изделий ООО «Дельрус».
«Работа идет в четыре смены, мы будем держать такие темпы до тех пор, пока у государства и бизнеса будет потребность в большом количестве сырья для производства масок», — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Бронка Групп» Никиту Мурова.
Армированные нитки, которые начал изготавливать комбинат, представляют собой нитки с оплеткой из полиэфирного или хлопкового волокна и непрерывной полиэфирной комплексной нити.
ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова» — старейшее предприятие текстильной отрасли РФ, специализируется на производстве ниток для вязания, шитья и вышивки.