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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 16:00
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Правительство России создает центр, который будет опровергать фейки о коронавирусе

Достоверную информацию распространять, а фейковую опровергать должен новый коммуникационный центр, который создается при координационном совете по коронавирусу правительства РФ. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте госоргана 30 марта.

Новое образование будет самым информированным в России, так как, согласно документу, в него будет оперативно поступать вся информация от органов власти, из регионов и СМИ, касающаяся новой заразы. В зону ответственности центра входит распространение достоверной информации, как среди ответственных за это лиц и органов, так и среди граждан России.

Также сотрудникам придется вылавливать из Сети фейки, оперативно их опровергать, а также передавать информацию о распространителе в правоохранительные ведомства и Роскомнадзор.

Создание центра стало необходимостью, считают в правительстве, так как после введения режима самоизоляции в Москве в интернете стало появляться много недостоверной информации, которая сеет панику среди населения. Возможно, речь идет и о видео, на котором сотрудники полиции в Подмосковье призывают граждан не выходить из домой из-за комендантского часа, который на самом деле введен не был.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (3)

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Правительство России создает центр, который будет опровергать правду о состоянии российской системы здравоохранения*
И хорошо бы ещё ввести ответственность для СМИ за разжигание паники. "Фонтанка", за что же вы так не любите своих читателей? Они и так в стрессе, ещё вы подливаете масла в огонь. Один только вирус, все новости страшные, ничего хорошего нет, информация подаётся так, что любой факт звучит так, что всё очень плохо.
Слово - это серьёзное оружие. Либо ноль профессионализма и вы далеки от журналистики (на месте редактора надо бы уволить), либо это сознательное погружение людей в и так уже с трудом переносимый многими стресс.
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