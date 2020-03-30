Правительство России создает центр, который будет опровергать фейки о коронавирусе

Достоверную информацию распространять, а фейковую опровергать должен новый коммуникационный центр, который создается при координационном совете по коронавирусу правительства РФ. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте госоргана 30 марта.



Новое образование будет самым информированным в России, так как, согласно документу, в него будет оперативно поступать вся информация от органов власти, из регионов и СМИ, касающаяся новой заразы. В зону ответственности центра входит распространение достоверной информации, как среди ответственных за это лиц и органов, так и среди граждан России.

