Правительство России создает центр, который будет опровергать фейки о коронавирусе
Достоверную информацию распространять, а фейковую опровергать должен новый коммуникационный центр, который создается при координационном совете по коронавирусу правительства РФ. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте госоргана 30 марта.
Новое образование будет самым информированным в России, так как, согласно документу, в него будет оперативно поступать вся информация от органов власти, из регионов и СМИ, касающаяся новой заразы. В зону ответственности центра входит распространение достоверной информации, как среди ответственных за это лиц и органов, так и среди граждан России.
Также сотрудникам придется вылавливать из Сети фейки, оперативно их опровергать, а также передавать информацию о распространителе в правоохранительные ведомства и Роскомнадзор.
Создание центра стало необходимостью, считают в правительстве, так как после введения режима самоизоляции в Москве в интернете стало появляться много недостоверной информации, которая сеет панику среди населения. Возможно, речь идет и о видео, на котором сотрудники полиции в Подмосковье призывают граждан не выходить из домой из-за комендантского часа, который на самом деле введен не был.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.