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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 14:51
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Смольный поддержит бизнес на 4,5 млрд рублей. Льготы получат гостиницы, общепит, предприятия спорта и культуры

Правительство Петербурга утвердило план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в негативных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Документ был одобрен на заседании малого правительства 30 марта.

План предполагает снижение в 2020 году ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения: с 7% до 5% по объекту налогообложения «доходы — расходы» и с 6% до 3% по объекту налогообложения «доходы». На 50% будет снижен налог на имущество за 2020 год для гостиничного бизнеса.

Не платить авансовые платежи в этом году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам смогут субъекты малого и среднего предпринимательства (но только представители отдельных отраслей).

Фокус поддержки будет направлен на предприятия дополнительного образования, культуры, спорта, туризм в широком понимании — начиная с туристических компаний, гостиничного бизнеса и заканчивая конгрессно-выставочной деятельностью и заказными перевозками, а также общественным питанием, — рассказал глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

Арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности, будут освобождены либо получат отсрочки по арендным платежам. Также среди дополнительных мер — временный мораторий на проверки и обследования.

Также в плане предусмотрены мероприятия по содействию сбыту социально значимой продукции. Поддержку получат нестационарные торговые объекты, фуд-траки, киоски для молочной, мясной и рыбной продукции. Прорабатывается вопрос о новом режиме работы ярмарок. Выпадающие доходы бюджета от этих мер оцениваются в 4,5–5 млрд рублей, — уточнил Алексей Корабельников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Djnyana
Чего же Вы ещё желали?! Были Медведев и Мишустин, Мишустин воскликнул - да как же ж так можно грабить-то так! Лутин попутил Мишустина за такие слова. Теперь, что недотряс Медведев, с лихвой и.. впрок дотрясёт - Мишустин! ) На сам деле, Медведеву я б тоже дал Героя Труда! )
Pilat
Для интереса попробовал получить отсрочку платежей по кредиту. Так как мой доход сейчас стал равен нулю. ...три раза ХА. Но я это учту в будущем. Я не злой, но у меня хорошая память.
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