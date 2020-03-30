Смольный поддержит бизнес на 4,5 млрд рублей. Льготы получат гостиницы, общепит, предприятия спорта и культуры

План предполагает снижение в 2020 году ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения: с 7% до 5% по объекту налогообложения «доходы — расходы» и с 6% до 3% по объекту налогообложения «доходы». На 50% будет снижен налог на имущество за 2020 год для гостиничного бизнеса.

Правительство Петербурга утвердило план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в негативных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Документ был одобрен на заседании малого правительства 30 марта.

Не платить авансовые платежи в этом году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам смогут субъекты малого и среднего предпринимательства (но только представители отдельных отраслей).



Фокус поддержки будет направлен на предприятия дополнительного образования, культуры, спорта, туризм в широком понимании — начиная с туристических компаний, гостиничного бизнеса и заканчивая конгрессно-выставочной деятельностью и заказными перевозками, а также общественным питанием, — рассказал глава комитета по финансам Алексей Корабельников.



Арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности, будут освобождены либо получат отсрочки по арендным платежам. Также среди дополнительных мер — временный мораторий на проверки и обследования.



Также в плане предусмотрены мероприятия по содействию сбыту социально значимой продукции. Поддержку получат нестационарные торговые объекты, фуд-траки, киоски для молочной, мясной и рыбной продукции. Прорабатывается вопрос о новом режиме работы ярмарок. Выпадающие доходы бюджета от этих мер оцениваются в 4,5–5 млрд рублей, — уточнил Алексей Корабельников.

