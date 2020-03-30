Небывалое в Петербурге: в понедельник утром на дорогах пусто – 1 балл

Дороги Санкт-Петербурга ясно демонстрируют: город перешёл-таки на карантинный режим из-за распространения коронавируса. В понедельник, 30 марта, в 8:40 загруженность улиц Петербурга составляет всего 1 балл по шкале «Яндекса» – самый минимум. Обычно в это время пробки достигают своего утреннего максимума – 6 баллов.



На удивление много «разговорчиков» в «Яндекс.Навигаторе»: видимо, водители удивлены и находят время обсудить тему, даже не имея на то столько времени, сколько обычно бывает у них в утренних пробках.