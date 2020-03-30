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30.03.2020 08:50
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Небывалое в Петербурге: в понедельник утром на дорогах пусто – 1 балл

Дороги Санкт-Петербурга ясно демонстрируют: город перешёл-таки на карантинный режим из-за распространения коронавируса. В понедельник, 30 марта, в 8:40 загруженность улиц Петербурга составляет всего 1 балл по шкале «Яндекса» – самый минимум. Обычно в это время пробки достигают своего утреннего максимума – 6 баллов.

На удивление много «разговорчиков» в «Яндекс.Навигаторе»: видимо, водители удивлены и находят время обсудить тему, даже не имея на то столько времени, сколько обычно бывает у них в утренних пробках.

В таких условиях пробки могут возникать только по особым причинам, например ДТП на участке, который не объехать. Пожалуй, самая длинная пробка – около 2,5 километра – образовалась на внешнем кольце КАД в районе Шафировского проспекта. Примерно там ночью произошла смертельная авария.

Заметное снижение загруженности городских дорог наблюдалось с начала прошлой недели, однако в пятницу, 27 марта, было очень плотно, вечером пробки показали максимальный балл за неделю.

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Комментарии (1)

SERGEY111
Утром ехал на работу - действительно красота .
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