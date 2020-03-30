FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
30.03.2020 07:54
1
Печать

На КАД пьяный на «Мерседесе» догнал «Шевроле», его водитель погиб

Смертельное ДТП произошло ночью на КАД в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 30 марта около 4:20 на 105-м километре внешнего кольца, после развязки с Шафировским проспектом, столкнулись «Мерседес Е» и «Шевроле Авео». По предварительной версии, виновником ДТП стал 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший «Мерседесом»: он протаранил двигавшийся перед ним во второй полосе «Шевроле».

Кадр из видео УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кадр из видео УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

58-летний водитель «Шевроле» скончался. «По факту ДТП проводится проверка, причина смерти водителя «Шевроле» устанавливается», – отмечается в сообщении УГИБДД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Kilrathi
Причина смерти убитого пьяным водителем устанавливается...
Это ж кто такой там Мерседесом управлял, если рассматривают вариант, что водитель Шевроле умер сам задолго до ДТП?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний