На КАД пьяный на «Мерседесе» догнал «Шевроле», его водитель погиб
Смертельное ДТП произошло ночью на КАД в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 30 марта около 4:20 на 105-м километре внешнего кольца, после развязки с Шафировским проспектом, столкнулись «Мерседес Е» и «Шевроле Авео». По предварительной версии, виновником ДТП стал 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший «Мерседесом»: он протаранил двигавшийся перед ним во второй полосе «Шевроле».
58-летний водитель «Шевроле» скончался. «По факту ДТП проводится проверка, причина смерти водителя «Шевроле» устанавливается», – отмечается в сообщении УГИБДД.