Всем, кто на стертых шипах, придется несладко: ждем снег и гололед на дорогах
В Санкт-Петербурге ожидается снег, и не только сегодня, хотя сейчас в это не верится: над городом ясное рассветное небо.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если ночью 30 марта было преимущественно без осадков и до минус 6 градусов, а в окрестностях до минус 9, то днём будет 0 – плюс 2, местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днём умеренный, атмосферное давление будет слабо повышаться.
Во вторник, 31 марта, осадков быть не должно, а вот 1 апреля синоптики предсказывают дождь и мокрый снег при небольшом повышении температуры и усилении ветра.