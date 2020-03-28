Шесть человек заразились коронавирусом в Ватикане, в Москве госпитализирован раввин, в Катаре первая смерть

Раввин московской синагоги Ицхаке Когане госпитализирован в столице с подтвержденным коронавирусом. Шесть человек заразились в Ватикане, папы среди них нет.



Среди заболевших в резиденции Папы Римского - сотрудники Ватикана и его жители. Отмечается, что с самим понтификом они не контактировали. Франциск несколько раз сдавал анализ, он показал отрицательный результат.



28 марта стало известно, что в Москве заразился раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Предположительно, он заболел на праздновании Пурима в своей синагоге, где гостил его друг, раввин из Израиля. Теперь оба в больнице. Московскому раввину 74 года, его состояние оценивают как тяжелое.

