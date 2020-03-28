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28.03.2020 21:25
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Шесть человек заразились коронавирусом в Ватикане, в Москве госпитализирован раввин, в Катаре первая смерть

Раввин московской синагоги Ицхаке Когане госпитализирован в столице с подтвержденным коронавирусом. Шесть человек заразились в Ватикане, папы среди них нет.

Среди заболевших в резиденции Папы Римского - сотрудники Ватикана и его жители. Отмечается, что с самим понтификом они не контактировали. Франциск несколько раз сдавал анализ, он показал отрицательный результат.

28 марта стало известно, что в Москве заразился раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Предположительно, он заболел на праздновании Пурима в своей синагоге, где гостил его друг, раввин из Израиля. Теперь оба в больнице. Московскому раввину 74 года, его состояние оценивают как тяжелое.

Также стало известно о первом смертельном случае Covid19 в Катаре.

В мире коронавирусом болеют 640 тысяч человек. Умерли почти 30 тысяч.

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Комментарии (1)

Александр Итеев
Это же сколько людей он заразил на своих проповедях?
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