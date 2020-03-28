Китайские фабрики восстановились после коронавируса и взялись за iPhone 12

Один из крупнейших китайских производителей гаджетов, фотокамер и приставок Foxconn восстановил производство после эпидемии коронавируса.



Как сообщает 28 марта агентство Nikkei, компания наняла сотрудников для наращивания темпов выпуска техники Apple, в первую очередь нового iPhone. В своем заявлении Foxconn говорит о том, что «все задачи по найму персонала были выполнены».



Своим заявлением тайваньская компания ответила на слухи о возможном сдвиге даты выпуска iPhone 12 из-за коронавирусной пандемии. Эксперты сомневались, что фабрики смогут быстро запуститься после столь долгого простоя. К тому же спрос на технику Apple также снизился. А ещё часть комплектующих выпускается в странах, которые пока не победили коронавирус.

