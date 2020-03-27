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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 20:31
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Российские боксеры будут помогать доставлять продукты и медикаменты

Федерация бокса России откроет горячую линию поддержки незащищенных слоев населения в условиях пандемии. Как сообщает пресс-служба организации в пятницу, 27 марта, помощь будет оказана как в повседневном быту, так и с другими социальными вопросами для максимального ограждения от контактов с возможными носителями вируса.

«Мы готовы помочь в доставке продуктов, средств дезинфекции, масок, медикаментов, предметов первой необходимости, оказать консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Горячая линия начнет работать с 31 марта. Cейчас нам всем нужно объединиться и бросить все силы на борьбу с коронавирусом», - подчеркнул генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев.

Ранее петербургская федерация бокса запустила бесплатные онлайн-тренировки для всех желающих.

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