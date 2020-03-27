В Госдуме поддержали церковь в вопросе работы храмов. Там боятся «отчуждения народа от государства»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал недопустимым запрет на посещение храмов. Ранее патриархия указала, что он противоречит Конституции.
«После посещения храма люди становятся добрее, человечнее, милосерднее, заботливее друг к другу, — цитирует Гаврилова ТАСС 27 марта. — Поэтому нельзя запрещать верующим посещать храмы, это может привести к отчуждению нашего народа от государства... Закрытие храмов в Петербурге — крайне непродуманный вопрос. Рекомендовать гражданам не посещать церковные службы допустимо, но запрещать — нет».
Напомним, накануне Смольный ввел запрет на посещение храмов с 28 марта по 5 апреля. Городская епархия заявила в ответ, что не будет закрывать церкви. Московская патриархия, в свою очередь, заявила, что запрет противоречит Конституции, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания, в том числе «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения». О том, как священники и православные активисты готовятся к «светской» неделе», — читайте в материале «Фонтанки».