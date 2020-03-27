В Краснодарском крае предотвращен теракт
ФСБ задержала 27-летнего россиянина с самодельной бомбой в машине. Он, по данным спецслужб, собирался взорвать её в месте массового скопления людей в Краснодаре.
Как сообщает РИА Новости 27 марта со ссылкой на спецслужбу, мужчину задержали вместе с автомобилем, в котором он перевозил СВУ. Внутри бомбы были саморезы, которые в случае взрыва были бы дополнительными поражающими элементами.
У мужчины также изъяли мобильный телефон с перепиской с находящимися за рубежом членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».