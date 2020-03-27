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27.03.2020 13:04
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В Краснодарском крае предотвращен теракт

ФСБ задержала 27-летнего россиянина с самодельной бомбой в машине. Он, по данным спецслужб, собирался взорвать её в месте массового скопления людей в Краснодаре.

Как сообщает РИА Новости 27 марта со ссылкой на спецслужбу, мужчину задержали вместе с автомобилем, в котором он перевозил СВУ. Внутри бомбы были саморезы, которые в случае взрыва были бы дополнительными поражающими элементами.

Фото: кадр из видео/ФСБ России

У мужчины также изъяли мобильный телефон с перепиской с находящимися за рубежом членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

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