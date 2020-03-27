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27.03.2020 09:33
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Евро растет, а ним и воровская удача. Пенсионер на севере Петербурга лишился 1,5 млн в разной валюте

Повезло вору, который воспользовался отсутствием хозяина квартиры на первом этаже кирпичного дома на Комендантском проспекте. В его распоряжении оказались накопления не только в дешевеющем рубле, но и в ежедневно растущем евро.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Приморского района днем 26 марта обратился 66-летний петербуржец с сообщением о квартирной краже. По его словам, в квартире дома 8, корпус 2, по Комендантскому проспекту его не было без малого двое суток с вечера 24 марта по обед 26-го. За это время злоумышленник отжал стеклопакет и влез в квартиру. Там в вещах он нашел спрятанные на «черный день» полмиллиона рублей и 10 тысяч евро. Всего ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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