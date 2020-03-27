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27.03.2020 09:04
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Час пик заметен на дорогах Петербурга. На Обводном водители не были готовы к ограничению

Загруженность дорог Петербурга утром 27 марта чуть выше, чем вчера и позавчера по утрам. К 8:36 она достигла «жёлтых» 4 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время в городе бывает 6 баллов, но в последние два дня было всего 3 — благодаря школьным каникулам, а также переводу многих сотрудников офисов на удалённую работу.

Местами движение сейчас осложняют ДТП. Так, на набережной Обводного канала, 181, автомобилисты оказались не готовы к закрытию полос. Водитель грузовика поздно увидел забор, резко затормозил, и в него сзади въехала легковая машина, рассказывает Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Массовая авария случилась в «кармане» на проспекте Солидарности, 10. Повреждены, по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», четыре автомобиля.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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